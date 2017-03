Nên xử lý thật nặng đối với các tài xế xe bồn chạy xe "như ăn cướp"

ANH ÚT (mientayyeudau...@yahoo.com.vn)

Nhân đọc tin thương tâm ai cũng dễ xót xa cho gia đình người phụ nữ trẻ và căm phẫn với ai đã gây ra tai nạn. Tôi đã có ý kiến về còi xe ở Việt Nam. Tôi xin bổ xung một chút về đi xe an toàn (Mục đích chính là tôi mong không còn phải đọc các tin này ở các báo quê hương nữa). Tôi nghĩ cần phải có những động tác bảo đảm an toàn hướng tới tuyệt đối cho những người ngồi trên xe. Kể cả phanh lại gấp đến đâu cũng không cho các trẻ em có thể bật văng ra như thế. Vì chưa cần xe đâm mà đã rơi từ trên cao văng xuống đất thì nguy cơ thương tổn cao là khó tránh khỏi. Muốn thế phải có ghế đạt tiêu chuẩn và phải chằng buộc đúng quy định an toàn. Việt Nam ta cần đặc biệt chú ý các khâu giao thông an toàn. Chỉ cần về nước nhìn lái xe ôtô đi tôi cũng hiếm khi thấy họ chằng đây an toàn.

NGUYỄN HOÀNG HẢI (...hoanghai@yahoo.de)

Thanh niên ngổ ngáo lái xe rất nhiều. Tôi thấy công an không bao giờ bắt được những "quái xế", tôi chỉ thấy phụ nữ bị giữ vì vi phạm giao thông nhiều. Dân mình còn thiếu tính tự giác, các ngã ba, ngã tư khi không có công an, một số người vẫn vượt đèn đỏ.

LÝ ĐỨC (LD...@yahoo.com)

Thương xót quá nhưng cũng muốn nhắc các chị em phụ nữ cần cẩn thận hơn, không thể để trẻ con ngồi hớ hênh như vậy khi ra đường, phải lựa chọn phương tiện đi lại phù hợp, an toàn.

VĂN THỤ ÂN (shunviet...@yahoo.com)

Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp "quái xế" sử dụng những loại còi mà tôi suýt té do giật mình. Vậy mà các anh cảnh sát giao thông đứng rất gần và nghe rấ rõ cũng chẳng thấy phản ứng gì. Tôi đã gặp trường hợp này không dưới ba lần. Có thể cảnh sát giao thông không nghe thấy hay làm ngơ? Đây là một vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Cần xử nghiêm để không còn những chuyện đáng tiếc xảy ra. Thành thật chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

CAO CUONG (caocuong...@ymail.con)

Hiện tượng này đã được cảnh báo rất nhiều lần cũng như các tai nạn giao thông do nó gây ra khá phổ biến nhưng chưa hề được các lực lượng kiểm soát giao thông đông đảo và dày đặc chịu quan tâm tới.

PHIẾM SĨ (phiemsi...@yahoo.com.vn)

Theo tôi tiếng còi hơi của tất cả các xe đang lưu thông trên toàn quốc hiện nay đang là hung thần, gây ra nhiều tai nạn chết người. Đây là loại hung khí gây ra nhiều tai họa cho mọi người. Vậy mà không hiểu sao Quốc hội nước ta chưa bao giờ đưa ra nghị sự cương quyết phải thực hiện luật giao thông cho nghiêm, buộc tất cả lái xe gỡ bỏ còi hơi, cấm sử dụng còi vô cớ, bừa bãi. Phải phạt thật nặng tất cả lái xe vi phạm về tiếng còi hơi, có như vậy xã hội mới giảm thiểu tai nạn không đáng có và xã hội mới thật sự văn minh.

NGUYỄN NGỌC SƠN (sonthuy...@yahoo.com.vn)

Cần phải xử tài xế coi thường mạng sống người khác đó 10 năm tù mới răn đe được.

NGUYEN THI TO OANH (haiho...@yahoo.com)

Tôi nghĩ nên có biện pháp và hình phạt thật nặng đối với những người điều khiển phương tiện giao thông mà cứ bấm còi vô tội vạ như thế. Có nhiều lần tôi cũng giật mình vì tiếng còi xe khi đang lưu thông trên đường. Có lần tôi và em tôi cũng cùng chở con tôi đi trên đường phố, một xe buýt đang chạy sau bấm còi làm cho tôi giật mình và bé con tôi cũng giật mình nhảy lên. Thật sự rất nguy hiểm trong những trường hợp như thế. Cho nên tiếng còi xe mỗi khi bấm lên không đúng lúc sẽ khiến biết bao người gặp nguy hiểm. Nhiều người không thể nào an tâm được khi đang lưu thông trên đường với nhiều tiếng còi xe như thế.

NHA NGHI (nhatnguyet...@yahoo.com)

Cần phải trừng trị thật nghiêm tài xế xe tải đó. Thật thương tâm cho bé Vy. Tôi thường tham gia giao thông trên đường nhưng mỗi khi nghe tiếng còi hơi tôi còn hoảng sợ. Họ sử dụng còi hơi để lấn đường.

CAO XUAN LAC (...@yahoo.com)