Nếu có điều kiện, nên trang bị camera

Một số vụ phá án nhanh nhờ camera - Ngày 22-1, năm đối tượng trong băng cướp dàn cảnh đụng xe cướp tài sản trên đường Bàn Cờ (phường 3, quận 3) bị tóm gọn nhờ clip do camera ghi lại. - Ngày 15-5-2015, từ những hình ảnh camera trong các cửa hiệu ghi lại, Nguyễn Thị Thanh Tuyền (28 tuổi, ngụ Đồng Nai, nữ đạo chích của hàng loạt shop thời trang) bị nhóm “hiệp sĩ” ở Bình Dương bắt giữ, giao công an xử lý. - Ngày 5-1-2015, Nguyễn Văn Tý (Ba Tri, Bến Tre) bị Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre) bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản. Hành vi của Tý bị phát hiện nhờ camera an ninh ở cửa hàng xăng dầu Thành Đạt ghi lại. - Sau một tháng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại tòa nhà Carillon, tưởng đã đầu xuôi đuôi lọt, ngày 15-5-2014, Đỗ Nguyễn Minh Hoàng (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân) sa lưới do hình ảnh ghi lại từ camera gắn tại tòa nhà.