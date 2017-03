Ngã xuống sông, cháu bé 4 tuổi bị nước cuốn trôi

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 10/10, cháu Tân khi chơi đùa trên kè Long Uyên đã bị ngã xuống sông Bình Bá.

Mặc dù gia đình và chính quyền địa phương huy động các đội xung kích tìm kiếm nhưng do nước từ thượng nguồn đổ về nhiều và đục, nên mãi đến 9h ngày 11/10 thi thể cháu Tân mới được tìm thấy tại bãi Dài (thôn 2, An Ninh Tây, Tuy An), cách nơi bị nạn hơn 1km.

Chính quyền xã An Dân đã đến chia buồn, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho cháu Tân.

Theo Khánh Hằng (Dân trí)