Ngắc ngứ với dự án chậm thực hiện

Dự án công trình giao lộ ngã tư Cây Me (làm vòng xoay) do UBND TP Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư và được lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận từ năm 2008. Theo đó, diện tích đất thu hồi của dân ở xã Tân An và phường Hiệp An là 39.654 m2, trong đó có 88 hộ thuộc diện giải tỏa một phần diện tích nhà, đất và tài sản hiện có trên đất; 10 hộ bị giải tỏa trắng. Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho dân là gần 114 tỉ đồng.