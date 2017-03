Ngăn cản đưa người chết đi chôn

Nhiều người dân đã cản trở không cho gia đình đưa thi thể anh Hưởng đi chôn vào sáng 24-12. Ảnh: CTV



Việc này xảy ra vào sáng qua (24-12) tại ấp 5, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Cớ sự phát sinh từ việc anh Võ Nhựt Hưởng, chồng của chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (ngụ trên địa bàn), tối 20-12 đi mót mủ cao su tại Nông trường Cao su Phạm Văn Cội nhưng sau đó chết không rõ nguyên nhân.

Chị Tuyền cho biết thường ngày chồng chị đi mót mủ cao su từ 22 giờ đến khoảng 2-3 giờ là về tới nhà nhưng hôm đó đến sáng mà anh vẫn chưa về. Đợi đến 10 giờ, gia đình và người dân đổ ra đi tìm thì phát hiện thi thể của anh ở phía sau vườn tràm tại đường Nguyễn Thị Điệt, tổ 21, ấp 3, trên người có nhiều chỗ bầm tím.

Anh Nguyễn Văn Sơn, người đi chung với anh Hưởng đêm hôm đó, cho biết: Sau khi vào nông trường mót mủ được một lúc, anh cùng anh Hưởng và năm người khác gặp một nhóm người ngồi đợi sẵn ngoài đường. Những người này đã xông vào đánh nhóm của anh và do bị đánh bất ngờ nên mạnh ai nấy chạy. Ra đến đường anh em tập hợp lại thì thấy thiếu anh Hưởng. Anh gọi điện thoại hỏi chị Tuyền nhưng do khuya nên chị Tuyền không nghe máy. Tưởng đâu anh Hưởng về nhà ai dè anh Hưởng bị đánh chết. Mấy lần trước gặp bảo vệ thì chỉ bị đánh vài bạt tai, bị bắt lên xã xử phạt rồi cho về chứ lần này lại bị đánh đến chết.

Từ phản ánh của gia đình, chính quyền địa phương đã đến lập biên bản hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo ghi nhận ban đầu của Công an huyện Củ Chi, anh Hưởng chết do phù phổi cấp. Gia đình thấy nghi ngờ vì anh Hưởng không bị bệnh gì liên quan đến phổi. Cũng cảm thấy vụ việc chưa rõ ràng nên khi gia đình đưa thi thể anh Hưởng đi chôn cất thì người dân đã tập trung hai bên đường ngăn cản. Mãi đến khi công an huyện xuống yêu cầu người dân giải tán thì gia đình mới có thể đưa thi thể anh Hưởng đi chôn.

Chúng tôi đã liên hệ với nông trường để tìm hiểu thêm thông tin nhưng bị bảo vệ ngăn lại với lý do “lãnh đạo đi họp”. Đại diện UBND xã Phạm Văn Cội cho biết: Khi người dân tụ tập, UBND xã đã xuống vận động không được gây mất trật tự. Hiện công an huyện vẫn chưa có kết luận chính thức nguyên nhân cái chết của anh Hưởng. Sau khi anh Hưởng mất, xã đã hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng để lo ma chay. Hiện xã đang làm công văn đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất cho chị Tuyền và sẽ kiến nghị huyện giải quyết cho chị được hưởng trợ cấp hằng tháng theo chế độ dành cho người mẹ đơn thân nuôi con.

MINH QUÝ