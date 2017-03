Ngăn phòng cho thuê phải đăng ký kinh doanh

Tự dưng UBND phường lại phạt tiền ông và buộc ông phải dừng việc cho thuê. Cách xử lý này đúng hay sai?

Ông Nguyễn Y Nhã - Chủ tịch UBND phường 12, quận Bình Thạnh cho biết: Qua kiểm tra, phường phát hiện ông C. (ngụ ở đường Nơ Trang Long) đã ngăn nhà thành bốn phòng cho người Việt Nam thuê để ở nhưng không đăng ký kinh doanh, không kê khai thuế... Ngày 9-6, phường đã ra quyết định xử phạt ông C. về hành vi cho thuê phòng nêu trên. Việc xử phạt này được thực hiện theo khoản 2 Điều 11 Nghị định 06 ngày 16-1-2008 của Chính phủ. Bên cạnh việc phạt tiền 400.000 đồng, phường còn đình chỉ hoạt động kinh doanh của ông C. tại địa chỉ vi phạm. Ngoài ra, ông C. còn có thể bị xử lý về hành vi trốn thuế và bị truy thu thuế.

Ông Dương Hồng Nhân - Trưởng phòng Kinh tế quận Bình Thạnh cũng cho biết: Hiện nay, dịch vụ cho sinh viên, người nhập cư... thuê nhà hay phòng đang rất phát triển nhưng các chủ nhà thường không quan tâm đến việc đăng ký kinh doanh. Do đã có hành vi sai phạm nên người cho thuê có thể bị phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Cũng theo ông Nhân, việc đăng ký kinh doanh trong trường hợp này rất đơn giản. Hộ kinh doanh chỉ cần nộp hồ sơ đến UBND phường (nơi có nhà, phòng cho thuê). Sau khi thẩm định, xem xét về cơ sở vật chất, việc phòng chống cháy, nổ..., phường sẽ trình hồ sơ lên quận cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rồi sau đó phát lại cho người dân.