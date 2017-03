Ngang nhiên bài bạc trong khu dân cư

Tăng cường kiểm tra, xử lý tệ nạn Trước tết, quận 10 triển khai kế hoạch tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự để bảo đảm cho bà con ăn tết. Lực lượng công an phường cũng thường xuyên đi kiểm tra, xử lý các tệ nạn bài bạc trong khu dân cư. Ngay trong những ngày tết nhiều gia đình có con cháu tụ tập về vui chơi tổ chức đánh bạc trong nhà cũng bị các cảnh sát khu vực đến yêu cầu giải tán. Hiện công an phường vẫn chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát. Chúng tôi sẽ ghi nhận và kiểm tra các tin báo của người dân, tiếp tục chấn chỉnh an ninh trật tự trong địa bàn, sẽ xử lý nghiêm các sai phạm. Ông PHẠM VĂN PHÚ, Trưởng Công an phường 12,

quận 10, TP.HCM