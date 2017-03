Ngành công an phải làm rõ dấu hiệu “bán đường”

“Bài phóng sự điều tra rất hay, đã lột tả được nạn chung chi nhức nhối bấy lâu nay…”- bạn đọc nguoitanoi_052000@... nhận xét về loạt bài “Những “cây xăng quyền lực” trên quốc lộ 20” mà Pháp Luật TP.HCM đăng tải trong mấy ngày qua. Cùng ý kiến, bạn đọc belitofme@... nhìn nhận: “Một phóng sự điều tra công phu và khá nguy hiểm. Tôi thật sự khâm phục sự gan dạ và kiên trì của các phóng viên! Vấn đề đặt ra là xử lý sao đây với CSGT?”.

“Tôi không nghĩ những điều báo nêu sẽ chìm xuồng hay sẽ được giơ cao đánh khẽ. Các cơ quan chức năng địa phương phải vào cuộc thu thập chứng cứ rõ ràng các sai phạm để xử lý rốt ráo” - bạn đọc phanhien@... đặt niền tin.

Ông chủ cây xăng Nhật Nam (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) nhận tiền và ghi hóa đơn tiền “mua đứt” Trạm Madagui trong một tháng cho hai xe tải loại 3,5 tấn.

Góp ý thêm, bạn đọc caitien@... đề xuất: “CSGT nhận chung chi, “mua đường” là hành vi làm gia tăng tai nạn giao thông. Nếu đủ chứng cứ, phải xử án điểm chứ kiểm điểm, chuyển công tác không tác dụng răn đe, giáo dục. Cần phải rút giấy phép các cây xăng mà báo chí nêu, cấm hoạt động và truy tố những tay đầu mối cho nhà xe chung chi để được “mua đường”.

“Đừng để người dân mất niềm tin. Đường là tiền thuế của nhân dân đóng để Nhà nước xây dựng phục vụ nhân dân, an ninh quốc phòng nhưng một số cán bộ đảng viên công an biến chất đã “bảo kê, bán đường”. Tôi nghĩ rằng với những dấu hiệu “bảo kê, bán đường” kéo dài như vậy, giám đốc công an hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai phải xử lý nghiêm minh. Có thể tước quân tịch bất kể đó là trưởng phòng CSGT hay ai đi chăng nữa” - bạn đọc vinhquang154@... gợi ý thêm.

Bạn đọc kimkhanh0178@... nêu quan điểm: “Chứng minh được cấp dưới vi phạm thì cách chức lãnh đạo trực tiếp. Yêu cầu làm tường trình rồi chuyển đi trạm khác thì cũng đâu vào đấy cả thôi”.

Tuy nhiên, trước các ý kiến cho rằng nên giao cho địa phương vào cuộc điều tra xử lý, nhiều bạn đọc lại không tán đồng. “Nếu báo không phản ánh thì tình trạng này kéo dài đến bao giờ? Câu hỏi mà tôi phân vân, day dứt là trước nay, tại sao giám đốc công an, trưởng phòng CSGT hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai không biết chuyện động trời này?” - bạn đọc vinhphuc@... đặt câu hỏi. Từ đó, bạn đọc tongdiep@... cùng với một số bạn đọc khác kiến nghị: “Đề nghị Bộ Công an vào cuộc chứ giao cho công an tỉnh thì khó phanh phui ra vấn đề”.

Muốn dẹp bỏ nạn mãi lộ, chung chi, bảo vệ đường sá thì phải cương quyết áp dụng luật giao thông nghiêm chỉnh, cụ thể là: Cương quyết xe tải chỉ được vận tải đúng tải, vi phạm luật, chở quá tải là phạt theo luật, giam xe có thời hạn. Lái xe vi phạm luật giao thông phải đưa vào quản lý qua mạng máy tính, kiểm tra có vi phạm, tái phạm ba lần trong một năm là tước giấy phép vĩnh viễn. CSGT trong thi hành công vụ vi phạm luật phải kỷ luật nặng (chẳng hạn cho ra khỏi lực lượng…). Có như vậy thì đường sá không hư, con người không hư. sonthuyqt@...

