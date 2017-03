“Ngành than có truyền thống chết” (?!)

Theo ông Phan Đăng Thọ, Phó Chánh Thanh tra Bộ, sự việc xảy ra lúc 23 giờ 30 ngày 15-1 (vào thời điểm giao ca) tại khu vực vỉa 1C của Công ty TNHH MTV Than Đồng Vông (TP Uông Bí). Vụ hỏa hoạn đã làm sản sinh ra hơi khói độc. Công nhân hít phải hơi khói độc đó thì gục xuống tại chỗ và sau đó tử vong. Thông tin một người chết cháy như một số báo đưa là không chính xác. Thật ra người này đang tìm cách chạy thoát thân thì bị ngạt, gục xuống tại đám cháy và bị cháy. Hiện đám cháy chưa được dập tắt, do đó phải đợi lò nguội mới tiến hành điều tra nguyên nhân cụ thể.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc tại sao không kéo giảm được tai nạn lao động dẫn đến thương vong ở những ngành nghề nhạy cảm, ông Thọ cho rằng: “Ngành than đã có truyền thống chết (?!), mỗi khi xảy ra tai nạn, người ta xử lý nhanh gọn. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã hỗ trợ mỗi nạn nhân khoảng 200 triệu đồng”. Cũng theo ông Thọ, kỹ năng tự cứu của người lao động còn quá kém. “Năm 2013, Thanh tra Bộ đã tiến hành ba cuộc thanh kiểm tra tại Vinacomin. Tổng kết an toàn lao động trong ngành than năm 2013, Bộ LĐ-TB&XH không được mời. Việc chế tài tai nạn lao động không được đề cao, đưa ra xử lý chỉ 1-2 vụ/năm” - ông Thọ cho biết.

NGUYỄN DÂN