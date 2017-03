Ngạt trong hầm xử lý nước thải, 3 người tử vong

Trước đó, vào chiều 11/6, hai công nhân là anh Lê Văn Dũng (25 tuổi, quê xã Thanh Hoà) và anh Nguyễn Xuân Thuyên (22 tuổi, quê xã Đồng Văn) đều huyện Thanh Chương (Nghệ An) leo từ đáy hầm xử lý nước thải Công ty mía đường Sông Lam đến gần miệng hầm thì bất ngờ anh Dũng trượt chân, rơi xuống.

Thấy vậy, anh Thuyên trở lại đáy hầm để cứu anh Dũng, nhưng cả hai bị ngạt không thể leo lên. Ở trên miệng hầm, anh Nguyễn Văn Hưng (53 tuổi, chuyên viên của Viện Hoá học Việt Nam - người đang thi công khu xử lý nước thải cho nhà máy) và một công nhân tên Trung đứng đợi một hồi lâu không thấy anh Dũng và Thuyên lên nên cũng nhảy xuống.

Tuy nhiên, khi anh Hưng và Trung xuống đến đáy hầm cũng bị ngạt khí khiến cả bốn nạn nhân nằm tại đáy hầm. Một số công nhân phát hiện sự việc đã dùng dây móc kéo bốn người lên, nhưng do bị ngạt khí nước thải lâu, anh Dũng và anh Thuyên đã tử vong tại chỗ.

Còn anh Hưng và anh Trung được lãnh đạo nhà máy đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Do ngạt quá lâu và cộng thêm khí độc, anh Hưng đã chết sau khi được cấp cứu, duy nhất chỉ có anh Trung may mắn bình phục sức khỏe.

Hiện sự việc nói trên đang được cơ quan chức năng huyện Anh Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.