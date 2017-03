Nghệ An: Dân chen chúc làm hộ chiếu để xuất ngoại

Từ mờ sáng, nhiều người đã mang theo bánh, nước đến sắp hàng để mong sớm làm được hộ chiếu, giấy thông hành để sang Lào tìm kiếm việc làm và đi xuất khẩu lao động các nước. Do lượng người tăng đột biến, Công an TP Vinh phải huy động toàn bộ lực lượng Công an phường Trường Thi, lực lượng trật tự đô thị đến bảo vệ trật tự và tránh ách tắc giao thông trước Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh.





Thanh niên Nghệ An chen nhau nộp hồ sơ xin cấp, đổi hộ chiếu, cấp giấy thông hành. Ảnh: ĐẮC LAM

Đại úy Thúc Văn Đức, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: “Hiện trung bình mỗi ngày có 1.500 người đến xin cấp, đổi hộ chiếu, cấp giấy thông hành, trong khi trụ sở phòng chỉ rộng 300 m2. Do lượng người quá tải, phòng phải huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận hồ sơ và làm việc cả trưa và đến nửa đêm. Chúng tôi đang phải mượn thêm trụ sở Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Nghệ An để mở thêm bốn điểm tiếp nhận hồ sơ của người dân”.

Hầu hết người dân đi xin cấp hộ chiếu là lực lượng thanh niên và họ cho biết làm hộ chiếu để đi xuất khẩu lao động và tu nghiệp sinh.

Dự kiến từ nay cho đến sau ngày rằm tháng Giêng 2014 (16-2), lượng người ở Nghệ An đi xin cấp hộ chiếu và giấy thông hành tiếp tục đông.

ĐẮC LAM