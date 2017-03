Nghe rủ, hàng ngàn công nhân ngưng việc

Nhiều công nhân cho biết khi họ đến công ty làm việc thấy mọi người rủ nhau bỏ về nên nghỉ theo chứ không biết nghỉ việc vì lý do gì.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Ban Quản lý các KCX-KCN TP.HCM cho biết nguyên nhân khởi phát từ một bộ phận lao động so bì tiền lương tháng với các lao động ở các tỉnh, nơi công ty này đặt nhà máy. Cụ thể họ yêu cầu công ty tăng 500.000 đồng tiền lương tháng.

Ngày 21-5, khoảng 2.500 công nhân Công ty TNHH Matrix Nghệ An (100% vốn nước ngoài) đóng tại Khu công nghiệp Bắc Vinh (TP Vinh, Nghệ An) đã ngưng việc tập thể để đòi tăng lương, giảm giờ làm và cải thiện môi trường làm việc, trả thêm phụ cấp… Ngay sau đó, Ban Quản lý Khu công nghiệp Bắc Vinh, Công an TP Vinh cùng cơ quan chức năng đã đến cùng ban giám đốc giải quyết vụ việc.

P.ĐIỀN - ĐẮC LAM