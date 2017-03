Nghệ thuật “tỏa sáng” trong các sự kiện

Ông Marjorie Brody, người sáng lập ra công ty truyền thông Brody kiêm tác giả cuốn sách “Professional Impressions: Etiquette for Everyone, Every Day” nói: “ Việc bạn tham gia vào chuỗi sự kiện của công ty là việc làm hết sức quan trọng. Bởi, ở đó tính cách và năng lực cũng như sự chuyên nghiệp và nhậy bén của bạn được bộc lộ rõ ràng nhất. Vì vậy, đây được xem là một cơ hội để bạn thể hiện bản thân và gây ấn tượng với sếp. Tuy nhiên, nó cũng là một thử thách mà bạn phải vượt qua bởi nếu bạn phải sai lầm thì kết quả bạn nhận được sẽ vô cùng thê thảm”.



Mọi bài toán đều có lời giải vì vậy mọi vấn đề đều có hướng giải quyết. Để tỏa sáng trong các sự kiện của công ty, bạn cần tham khảo một số lời khuyên dưới đây:



Ảnh minh họa: Internet



Cẩn trọng trong cách ăn uống



Đây không phải bữa tiệc của riêng mình bạn vì vậy đừng bao giờ để mọi người trông thấy cảnh bạn say mềm, ăn nói lung tung, đi đứng loạng choạng và nghĩ rằng bạn là con “sâu rượu”. Thêm vào đó, chuyên gia tư vấn Dianne Daniels cho rằng việc bạn ăn quá nhiều trong một sự kiện nào đó của công ty sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bạn. Mọi người sẽ cho rằng bạn thật biết tranh thủ và tham lam.



Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân bạn mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng văn phòng mà bạn đang trực tiếp làm việc. Vì vậy, kiểm soát bản thân, hạn chế sử dụng các thức uống có cồn và ăn uống một cách từ tốn là những từ khóa quan trọng để bạn gây ấn tượng với mọi người.

Ăn mặc phù hợp



Đây là lúc bạn có thể thoải mái hơn trong cách ăn mặc. Bạn không nhất thiết phải gò bó mình bằng những bộ đồ công sở quá nghiêm túc nhưng cũng đừng ăn mặc quá hở hang. Brody nói: “ Đối với các cô nàng công sở thì những chiếc váy ngắn có thể được sử dụng nhưng đừng hở da thịt quá nhiều. Có lẽ bạn cũng không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của người khác chỉ vì bộ trang phục bắt mắt thái quá của mình. Riêng đối với các chàng trai công sở thì họ không có nhiều sự lựa chọn ngoài quần âu, sơ mi. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi phong cách một chút với quần jean và áo phông khỏe khoắn, khoắc ngoài một chiếc áo vest cách điệu. Đó thật sự hoàn hảo”.



Không đứng im một chỗ



Đây là cơ hội tốt để bạn làm quen với nhiều đồng nghiệp đến từ các phòng ban khác cũng như tiếp cận gần hơn với sếp lớn. Vì vậy, việc bạn đứng yên một chỗ thật không thể chấp nhận được. “Tuy nhiên, đừng nên tiếp cận sếp một cách quá thân thiện và hung hăng. Bạn cần nhìn nhận toàn bộ cục diện, bởi lúc đó sẽ có rất nhiều người xung quanh sếp. Hãy chú ý và gửi ngay một lời chào thân ái tới sếp khi sếp nhìn thấy bạn. Đôi khi cơ hội đến với bạn rất nhẹ nhành bằng một nụ cười và một ánh mắt thân thiện”.



Thêm vào đó, đừng chỉ tập trung với nhóm của bạn. Hãy hòa nhập với các nhóm khác và bắt đầu bằng những lời hỏi han thân mật. Cử chỉ hòa nhã, lịch thiệp sẽ là những điểm vàng giúp bạn gây ấn tượng ngay với mọi người từ cái nhìn đầu tiên.



Yên lặng khi cần thiết



Nói quá nhiều sẽ thành ra lan man và không đúng chủ đề vì vậy bạn hãy giữ yên lặng khi cần thiết. Không phải lúc nào nói nhiều cũng mang lại cho bạn kết quả tốt đẹp. Đôi khi bạn cũng cần yên lặng để theo dõi cục diện và có những cách thay đổi để phù hợp.



Nếu bạn là một người trầm tính và không quen ồn ào. Bạn cũng không cần phải nói nhiều để mọi người nghĩ rằng bạn hăng hái và năng nổ. Cũng đừng bao giờ cố gắng tỏ ra mình là một người hiểu biết hoặc luôn đưa ra những ý kiến trái chiều. Hãy chọn cách yên lặng và theo dõi mọi hoạt động. Sau đó, suy nghĩ, rút ra kinh nghiệm và bắt đầu cải thiện tính rụt rè là điều bạn nên làm.



Không quên gửi lời chào tạm biệt và cám ơn



Những điều tưởng đơn giản nhưng khi được phát huy đúng lúc, đúng chỗ sẽ mang lại hiệu ứng vô cùng to lớn. Hơn thế nữa, lời chào tạm biệt và lời cám ơn đóng vai trò như những cầu nối giao tiếp để bạn thể hiện sự lịch thiệp, chuyên nghiệp và văn minh của mình. Vì vậy, khi kết thúc đừng quên gửi lời chào tạm biệt tới mọi người cùng lời cám ơn tới chủ nhà(nếu có).





Theo Thảo My/ Monster/ Dân Trí