Nghệ thuật ứng xử khi mắc lỗi ở công sở

Theo Phương Anh (AOL Jobs/Dân Trí)



Tất cả chúng ta, ai cũng có lúc phạm lỗi. Chắc chắn bạn đã nghe câu này nhiều lần. Đây là câu nói giúp trấn an những cảm xúc của bạn khi bạn mắc sai lầm nào đó. Tuy nhiên, đây là một câu nói hiếm khi xuất hiện trong môi trường công sở. Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa là ở công sở không bao giờ có sai lầm xảy ra.Chìa khóa để xử lý tình huống khi bạn mắc lỗi ở công sở là một chút ngượng ngùng. Ai cũng có lúc nào đó phạm sai lầm. Sai lầm không nhất thiết dẫn tới việc bạn bị sa thải. Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn vượt qua được tình huống đó:Khi phát hiện ra mình mắc lỗi trong công việc, tốt nhất bạn nên thông báo với sếp trước khi sếp chỉ ra lỗi cho bạn. Trừ phi vì một lý do nào đó bạn không thể gặp sếp để nhận lỗi (chẳng hạn sếp ra nước ngoài), bạn nên nói trực tiếp với sếp. Nếu sếp và bạn cùng ở trong văn phòng mà bạn lại gửi email để thông báo về việc bạn mắc lỗi, bạn sẽ bị sếp nhìn nhận như một người không thẳng thắn.Khi bạn thừa nhận sai lầm và báo tin cho những người cần biết, bạn đã giúp giải tỏa tình thế và chấm dứt tình trạng phải chờ đợi một ai đó gọi đến bạn vì sai lầm mà bạn đã mắc phải. Nói cách khác, nếu bạn chờ người khác nói đến mới nhận lỗi, bạn có thể khiến một tình huống xấu trở nên tệ hơn.Những lời biện minh cho sai lầm mà bạn mắc phải có thể hiệu quả ở nơi khác, nhưng sẽ không hiệu quả trong môi trường công sở, và thậm chí để lại ấn tượng xấu về bạn với sếp và đồng nghiệp. “Tôi mệt”, “Tôi được anh A/chị B thông báo muộn và không có thời gian kiểm tra kỹ”, “Anh A/chị B không nói với tôi là cần phải sửa những con số đó”. Khi bạn bắt đầu đưa ra một loạt những lý do để biện minh cho sai lầm của mình, bạn không chỉ thể hiện sự kém trưởng thành của bản thân mà còn đổ lỗi cho người khác vì sai lầm mà mình gây ra. Cách đó sẽ không đem lại cho bạn thêm những người bạn.“Tôi đã phạm một sai lầm” là câu tốt nhất để báo tin cho mọi người biết về lỗi mà bạn mắc phải. Nhận lỗi về mình, tránh đổ lỗi cho người khác, và xin lỗi. Khi đó, hầu hết mọi người sẽ tôn trọng sự thẳng thắn của bạn và bạn sẽ có cơ hội để sửa chữa sai lầm đã mắc phải.Tùy thuộc vào bản chất của sai lầm mà bạn mắc phải, bạn có thể chia sẻ kế hoạch của mình với sếp và dồng nghiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là đảm bảo bạn không mắc phải sai lầm đó thêm lần nữa.Nếu có thể khắc phục được sai lầm mà mình gây ra, hãy tự nguyện giải quyết vấn đề bằng thời gian của riêng bạn. Điều đó đồng nghĩa với bạn đến sớm, về muộn, hoặc gọi điện cho các bên liên quan để xin lỗi và giải quyết vấn đề. Tóm lại, bạn cần đứng lên và nhận trách nhiệm.Câu nói “Ai cũng có lúc phạm sai lầm” luôn đúng. Đừng để sai lầm mà bạn đã mắc phải ám ảnh bạn. Cho dù đó là một sai lầm nghiêm trọng, đừng viết đơn xin thôi việc trừ phi có người chỉ ra cho bạn thấy, lỗi của bạn lớn đến mức không thể khắc phục. Hãy giữ thái độ tích cực và xem sai lầm đã mắc phải như một bài học có thể giúp bạn tránh mắc lỗi trong công việc sau này.