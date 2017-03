Nghèo nhân nghèo nghĩa: Rất đáng lo!

Thất vọng về đạo đức

Trong nhiều vụ tai nạn giao thông, đằng sau những con số thương vong lại có thêm một câu chuyện về hôi của. Trong khi nạn nhân đang đau đớn, chờ được giúp đỡ thì cái họ nhận được lại là sự thờ ơ, hám lợi của một số người cơ hội.

Cách đây mấy tháng, tôi có nghe người bạn kể về cái chết thương tâm của anh hàng xóm. Khoảng 2 giờ sáng, có một cuộc điện thoại gọi đến nhà anh, hỏi: “Có phải số điện thoại nhà anh P. hay không?”. Tưởng bên kia nhầm số, anh định cúp máy thì chợt nhớ ra P. là tên người bạn cùng khu tập thể. Linh tính như có chuyện xảy ra, anh hỏi lại thì được biết P. bị tai nạn giao thông không may đã tử vong. Trong khi công an đang làm việc thì toàn bộ tài sản của P. như điện thoại, ví tiền, túi xách đều bị nhiều người ở gần đó lấy mất. May mắn là còn sót lại tờ hóa đơn thanh toán tiền điện trong túi áo anh P. có ghi số điện thoại… Sau khi xác minh thông tin, anh bạn tôi mới dám đi báo tin cho người nhà anh P.

Nghe anh kể tôi thấy xót xa. Chỉ vì vài trăm ngàn đồng mà người ta nỡ nhẫn tâm với cả người đã chết. Dùng số tiền bán được từ những của cải đã hôi được để đi nhậu với bạn bè, ai đó có khi nào tự đặt mình vào hoàn cảnh của người trong cuộc để tự vấn lương tâm và tự lên án hành động “nghèo nhân nghèo nghĩa” của chính mình?

NGUYỄN TRỌNG BI (Quận 10, TP.HCM)

Cảm ơn nhiều người tốt!

Dạo gần đây, các phương tiện truyền thông hay nêu tình trạng những người bị nạn không được giúp đỡ đã đành mà còn bị hôi của trắng trợn. Các thông tin này đã có lúc làm tôi cảm thấy tình người dần dần bị mất đi, lòng tham lấn át tính nhân đạo của con người. Nhưng rồi có một chuyện xảy ra làm tôi thay đổi cách nghĩ của mình.

Giữa năm 2010 tôi bị va chạm xe máy tại vòng xoay nhà thờ Đức Bà (quận 1). Chiếc xe của tôi lật đè lên chân trái của tôi khiến tôi không thể đứng lên được trước dòng xe đang dừng chờ đèn xanh. Lúc này có một thanh niên, tôi không thể nhìn rõ mặt vì anh đeo khẩu trang, đỡ xe tôi lên và dắt vào lề đường. Tôi cà nhắc theo sau không kịp suy nghĩ gì. Sau khi tôi đến nhận xe, anh này hỏi tôi có sao không và khi thấy tôi tạm ổn thì anh mới đi trước khi tôi nói lời cảm ơn. Một bác đi tập thể dục tại công viên gần đó nói với tôi là tôi đã gặp người tốt chứ đã có trường hợp người ta giả vờ giúp, sau đó leo lên xe vọt mất, người bị nạn vừa mất xe vừa mất tài sản trong cốp xe. Tôi thầm cảm ơn anh thanh niên ấy vì anh không chỉ giúp tôi trong lúc tôi bị nạn mà anh còn làm cho tôi thấy rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều người tốt. Tại sao những người hôi của đó đây không thể sống tốt như thế để có thể tự hào mà dạy dỗ lớp trẻ?

HOÀNG OANH (Quận 3, TP.HCM)

Trong vụ lật xe bồn chở xăng, ai cũng biết xăng là nhiên liệu dễ gây cháy, nổ, rất nguy hiểm. Ấy thế mà dưới tiết trời nắng nóng đầu hè, người ta vẫn cứ “hồn nhiên như cô tiên” mang xô, chậu ra hứng xăng mang về nhà. Chỉ vì tham chút lợi trước mắt mà họ coi rẻ cả tính mạng mình. Tôi dám chắc trong đám người ấy ai cũng nghĩ rằng: “Xăng nhiều quá, lại chẳng có ai coi giữ, nếu mình không ra lấy thì thằng khác cũng lấy thôi…” nên đã quên mất lòng tự trọng và biến mình thành người vô cảm trước hoạn nạn của người khác.

Rất may là đâu đó quanh ta vẫn còn rất nhiều người tốt bụng, biết giúp đỡ người khác khi gặp nạn. Điển hình là trường hợp của tôi cách đây hai năm. Lần đó tôi có việc phải ra ngoài giữa trưa nắng, vốn sức khỏe không được tốt cộng với thời tiết nóng bức, tôi đã bị choáng rồi lạc tay lái, té xe trên đường. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình được chăm sóc, quạt mát, đắp khăn ướt dưới bóng mát của gốc cây ven đường. Túi xách, laptop, máy ảnh và xe máy được mấy bác xe ôm, bà bán nước sâm lạnh gom lại giữ giùm cho khỏi mất. Tôi thực sự rất xúc động và luôn biết ơn những người đã giúp đỡ mình.

HƯƠNG THU (Quận 2)

Gây mất niềm tin

Trước đây, người chị họ nhờ tôi chở đi thăm người thân đang nằm điều trị tại BV Ung bướu TP.HCM. Khi đi, tôi dừng xe tại chợ Hạnh Thông Tây (phường 11, quận Gò Vấp) để chị mua ít trái cây. Vì đưa tờ 500.000 đồng nên chị được thối nhiều tiền lẻ. Khi lên xe đi tiếp, chị ngồi sau xếp lại tiền để bỏ vào túi cho gọn. Không biết chị cầm như thế nào mà đã để rớt tờ 100.000 đồng. Chị vừa vỗ vai tôi vừa la lên: “Rớt tiền…” khiến người và xe chao đảo. Tôi chưa kịp dừng xe hẳn thì chị đã nhảy xuống chạy ngược chiều hơn 10 m để nhặt tiền. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy có vài người trong lề định chạy ra lượm tiền…

Tôi còn nhớ rất rõ lúc đó tim tôi đã đập thình thịch do sợ chị bị tai nạn. Tôi trách nhẹ “có thể mấy người đó sẽ nhặt tiền giúp chị” nhưng chị lại không muốn tin điều này khi khăng khăng “để người ta lấy mất uổng”.

NGUYỄN THỊ TÂM (Quận Gò Vấp, TP.HCM)

Nên phạt để răn đe

Xét về pháp lý, hành vi hôi của trong các vụ nêu trên là “công nhiên chiếm đoạt tài sản” ở chỗ các đối tượng ngang nhiên chiếm đoạt tài sản đang do người khác giữ mà không chạy trốn. Theo Điều 137 Bộ luật Hình sự, đối tượng có thể bị xử lý hình sự về tội này nếu tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên. Trường hợp vi phạm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt hành chính với mức “phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng” theo khoản 1b Điều 18 Nghị định 73/2010 của Chính phủ.

Có lẽ để ngăn ngừa những vi phạm tương tự, cơ quan công an địa phương cần điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm với hình thức phù hợp để tạo sự răn đe.

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO