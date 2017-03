Nghi đánh bạc, công an nhốt ba ngày

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM: Công an quận đã làm sai quy định Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là một trong các nguyên tắc luật định. Chính vì thế, việc bắt, tạm giữ người chỉ được thực hiện trong trường hợp xử lý vi phạm hành chính hoặc trong quá trình tố tụng hình sự và cả hai trường hợp đều buộc phải có quyết định tạm giữ. Theo thủ tục hành chính, tạm giữ người là biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính với thời hạn không được quá 12 giờ (nếu kéo dài hơn thì không được quá 24 giờ) kể từ thời điểm bắt đầu giữ người. Còn theo thủ tục tố tụng hình sự, tạm giữ được áp dụng đối với những người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã. Thời hạn tạm giữ không được quá ba ngày. Riêng việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì thời hạn cho phép là 10 ngày (nếu vụ việc phức tạp thì được kéo dài không quá 60 ngày). Việc thu thập, bảo quản, xử lý vật chứng trong tố tụng hình sự cũng phải theo những quy trình chặt chẽ. Theo thông tin nêu trong bài thì ông Thống không bị tạm giữ theo thủ tục nào cả. Thế nhưng trên thực tế ông đã bị mất tự do trong suốt ba ngày để “hợp tác với công an làm rõ vụ đánh bạc” như giải thích của trưởng công an quận. Lý lẽ này không thể nào chấp nhận được vì không dựa trên một quy định nào cả. Theo tôi, khi ông Thống không có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì công an quận không thể từ các suy nghĩ chủ quan của mình để tùy tiện bắt ông vào đêm khuya và giữ ông đến ba ngày. Ngoài việc phải sớm minh oan cho ông ngay tại địa phương thì công an quận cần trả ngay cho ông các tài sản đã tạm giữ. Trường hợp sau này phát hiện ông có hành vi vi phạm pháp luật thì công an có thể tiến hành các biện pháp ngăn chặn theo đúng trình tự, thủ tục quy định trước khi có hình thức xử lý phù hợp. Không có quyết định tạm giữ Tối 25-3, Công an quận 4 phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) bất ngờ ập bắt tụ điểm đánh bạc trên địa bàn phường 6 (có 46 đối tượng tham gia). Hiện chúng tôi phải điều tra sàng lọc thật kỹ để không bỏ sót tội phạm. Về trường hợp của ông Lê Hoàng Nhất Thống, lực lượng chỉ mời ông hợp tác để làm rõ vụ đánh bạc. Qua xác minh, chưa có dấu hiệu thể hiện rõ ràng ông Thống có hành vi vi phạm pháp luật và chúng tôi cũng không ra quyết định tạm giữ đối với ông. Chúng tôi chưa thể cho ông nhận lại tài sản vì có những tình tiết nghi vấn cần làm sáng tỏ. Chẳng hạn, vì sao ông đi tập thể dục vào đêm khuya ngay khu vực đánh bạc và mang trong người số tiền lớn, có cả cân nữ trang…? Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và khi nào xác định ông không có liên quan gì đến vụ đánh bạc thì chúng tôi mới giải quyết đơn yêu cầu của ông. Thượng tá BÙI TRUNG TÍN, Trưởng Công an quận 4 Có người bị giữ xe máy Tối 25-3, tôi đậu xe ngoài đường cách tụ điểm đánh bạc khoảng 20 m để chờ đón khách thì bất ngờ bị công an bắt. Tôi phân trần nhưng họ nói có vi phạm hay không cứ về trụ sở rồi sẽ giải quyết sau. Tôi cũng bị “giam” ba ngày và một cán bộ dặn tôi về lấy giấy tờ xe lên để đem xe máy về. Thế nhưng khi tôi nộp giấy tờ thì họ không giải quyết và kéo dài việc giữ xe cho đến nay. Ông LƯƠNG HỮU QUI, chạy xe ôm