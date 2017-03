Nghỉ gần 15 năm vẫn chưa được trợ cấp thôi việc

Bà dạy tại trường trên từ tháng 11-1975 đến tháng 9-1996. Sau đó, do hoàn cảnh khó khăn nên bà chuyển đến TP.HCM sinh sống. Từ khi nghỉ dạy đến nay, bà vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp thôi việc. Bà đã nhiều lần liên hệ với Phòng Giáo dục huyện Mộc Hóa, UBND huyện Mộc Hóa, Sở GD&ĐT tỉnh Long An nhưng chưa có kết quả.

“Khi nghỉ dạy, tôi có làm đơn và được Sở GD&ĐT tỉnh Long An chấp thuận. Theo quyết định của sở này, tôi được hưởng trợ cấp thôi việc là 20 tháng lương do Phòng Giáo dục và UBND huyện Mộc Hóa chịu trách nhiệm thi hành quyết định” - bà Mai cho biết thêm.

Trong công văn trả lời cho bà Mai, UBND huyện Mộc Hóa nêu hai lý do không thể giải quyết trợ cấp cho bà: số tiền trợ cấp thôi việc của bà đã được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An chi trả; không thể trả trợ cấp cho bà Mai theo Nghị định số 54/2005 của Chính phủ (về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo với cán bộ, công chức) như đề nghị của Phòng Giáo dục vì tại thời điểm bà Mai nghỉ việc thì nghị định này chưa được ban hành.

Ông Lê Thành Liếp, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An, cho biết: “Chúng tôi đã giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho bà Mai. Khoản tiền này khác với tiền trợ cấp thôi việc”.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh Long An, thông tin: “Trước đây việc giải quyết trợ cấp thôi việc thuộc thẩm quyền của sở. Sau khi xem xét, sở sẽ đề nghị phòng và UBND huyện trực tiếp chi trả. Mặc dù bà Mai không được UBND huyện Mộc Hóa giải quyết nhưng phải sau một thời gian khá lâu bà mới liên hệ lại với sở. Lúc đó sở đã phân cấp quản lý. Các trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp hai thuộc sự quản lý và giải quyết của UBND huyện, sở chỉ quản lý các trường cấp ba và trường cấp 2-3. Do vậy khi nhận đơn của bà Mai, chúng tôi rất khó xử lý. Hiện nay chúng tôi chưa tìm ra văn bản nào hợp lý để giải quyết trợ cấp thôi việc cho bà Mai. Thời gian tới, sở sẽ phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tài chính tiến hành thu thập hồ sơ, bàn phương án giải quyết rồi trình lên UBND tỉnh. Nếu tỉnh đồng ý thì chúng tôi sẽ giải quyết sớm cho bà Mai”.

NGUYỄN HIỀN