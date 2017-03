Nghĩa cử đẹp từ Thuduc House và tiểu thương chợ đầu mối Tam Bình

Các đơn vị, cá nhân tiếp tục đóng góp

Công ty TNHH Kiểm toán Bắc Đẩu (30 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM): 10.020.000 đồng; Công ty TNHH MTV Đại Phúc Gia An (34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM): 1 triệu đồng; Ban lãnh đạo VPĐD BREMA MARKETING GMBH & CO.KG (34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM): 5 triệu đồng; VPĐD UNICCS VIỆT NAM CO, LTD (34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM): 700.000 đồng; Tổ tạp vụ Cao ốc 34 Hoàng Việt (34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình): 600.000 đồng; Tập đoàn Hoa Sen: 100 triệu đồng; ông Trần Vĩnh Hải, Trưởng ban liên lạc truyền thống binh chủng Hải Phòng: 2,5 triệu đồng.

Em Hiền đã được tiếp sức

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Trưởng ban Vận động chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu", cho biết Quỹ học bổng Vừ A Dính đã quyết định cấp học bổng cho em Nguyễn Viết Hiền. Hiền vừa hoàn thành chương trình tiểu học ở Trường Sa để vào đất liền học tiếp chương trình phổ thông (bài viết về em Hiền đăng trong loạt bài phát động gây quỹ “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 14-8).

Theo bà Hoa, chương trình sẽ bàn với gia đình Hiền để đưa em vào TP.HCM học tập từ lớp 6 đến lớp 12.