Nghiêm trị vụ chém người vì 300.000 đồng

Pháp Luật TP.HCM ngày 11-3 nêu thông tin Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) vừa khởi tố, bắt tạm giam Hà Văn Trọng (tự Trọng “kem”, 29 tuổi) về tội cố ý gây thương tích vì liên quan đến vụ “Chém hai người trọng thương vì món nợ 300.000 đồng”. Tôi có một vài ý kiến như sau.

Qua kết quả điều tra ban đầu của Công an quận Gò Vấp và các tình tiết của vụ án mà tác giả nêu, có thể xác định đây là một vụ án rất nghiêm trọng. Hành vi của Hà Văn Trọng cùng các đồng phạm là Hải Lớn, Hải Nhóc, Tiến, Minh và Thái (chưa rõ lai lịch) là cố ý gây thương tích cho anh N. và anh H. Tác giả không nêu rõ tỉ lệ thương tật của anh H. là bao nhiêu nhưng chỉ cần biết hậu quả là hai người (anh N. và anh H.) bị thương tích, tỉ lệ thương tật của anh N. nặng hơn là 61% thì bước đầu có thể thấy hành vi phạm tội của Trọng và các đồng phạm đã phạm vào khoản 3 Điều 104 BLHS, có mức án từ năm năm đến 15 năm (theo khoản 3 của điều luật, phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ thương tật từ 61% trở lên… thì bị phạt tù từ năm năm đến 15 năm).

Đồng thời những người thực hiện hành vi phải chịu các tình tiết tăng nặng sau: Với hậu quả các vết chém trên người anh N. nêu trên xác định được Trọng và các đồng phạm đã sử dụng hung khí nguy hiểm (dao hay mã tấu - những vật sắc, nhọn...) nên phải chịu tình tiết tăng nặng ở mục a khoản 1 Điều 104 BLHS: “Dùng hung khí nguy hiểm...”.

Trọng và các đồng phạm đã gây thương tích cho hai người (anh N. và anh H.) được xác định là nhiều người nên phải chịu tình tiết tăng nặng ở mục c khoản 1 Điều 104 BLHS: “Phạm tội đối với nhiều người”.

Ngoài ra còn cần phải điều tra làm rõ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tình tiết tăng năng: Các bị can (Trọng và các đồng phạm) có tự nguyện bồi thường thiệt hại cho người bị hại, bản thân các bị can và người thân trong gia đình có công với nước, hay được Nhà nước khen tặng gì không; trước khi gây thương tích các bị can có bàn bạc, phân công tổ chức chặt chẽ hay giản đơn để xác định trường hợp phạm tội này có tổ chức hay không? Nhân thân của các bị can trước đó có phạm tội không? Nếu phạm tội đã được xóa án tích chưa? Hùng có thuê Trọng và các đồng phạm gây thương tích cho anh H. và anh N. hay không? Làm rõ tính chất, mức độ phạm tội của từng bị can... để làm căn cứ quyết định mức hình phạt đối với từng người cho khách quan và công minh.

NGỌC ÁNH, Tòa án quân sự khu vực 2 Hải quân