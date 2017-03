Nghiện rượu gây rối hàng xóm

Người con nuôi trong hộ này hay kiếm cớ gây sự với mẹ; hay uống rượu vào buổi chiều và sau khi say xỉn thì quấy rối những người xung quanh.

Bà con đã nhiều lần gọi điện thoại báo công an phường xuống xử lý. Nhưng ngay sau khi từ trụ sở công an ra về thì đương sự tỏ ra dữ tợn hơn, đồng thời lớn tiếng đe dọa hành hung người báo tin. Đêm 4-3 vừa qua, người này đã rượt đuổi đòi chém một người dân mà ông nghi ngờ đã đi thưa công an nhưng rất may là lực lượng dân phòng đã kịp thời ngăn chặn...

Bà Nguyễn Thúy Phượng, Tổ trưởng tổ dân phố 3, nói: “Tháng 11-2009, tổ đã đưa người đàn ông trên ra kiểm điểm trước bà con và người này có hứa khắc phục. Thời gian gần đây, ông ấy có bớt quậy phá…”.

Ông Hồ Bá Thắng, Trưởng Công an phường 6, quận 5, cho biết: “Đương sự từng được đưa đi giáo dục nhưng sau khi trở về thì lại tiếp tục nghiện ngập, mỗi khi nhậu nhẹt xong hay gây mất an ninh trật tự. Năm 2008, đương sự đã được đưa vào danh sách quản lý, giáo dục tại địa phương và gần đây đã được xóa tên trong danh sách này. Nay do đương sự tiếp tục vi phạm nên địa phương sẽ tiếp tục quản lý, giáo dục. Nếu đương sự lại tái phạm thì chúng tôi sẽ đề nghị đưa đi giáo dục tập trung”.

THÁI HIẾU