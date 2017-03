Ngồi tại nhà vẫn làm được hộ chiếu

Đại tá Nguyễn Văn Anh, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM (PA72), hướng dẫn: Thay vì xếp hàng để làm hộ chiếu, người dân có thể ngồi tại nhà điền thông tin vào mẫu tờ khai và nộp hồ sơ qua mạng. Bên cạnh cách làm hộ chiếu truyền thống, người dân cũng có thể trực tiếp đến trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM vào mạng điền thông tin vào tờ khai.

Không phải đi lại nhiều

. Phóng viên: Thưa ông, với cách nộp hồ sơ cấp, đổi hộ chiếu qua mạng, người dân cần vào địa chỉ nào để lấy tờ khai điền thông tin?

+ Đại tá Nguyễn Văn Anh: Đăng ký hồ sơ cấp, sửa đổi hộ chiếu qua mạng chính thức triển khai tại TP.HCM từ cuối tháng 2-2016. Quy trình này do Bộ Công an cho thí điểm tại TP.HCM và Hà Nội, sau đó sơ kết, đánh giá để nhân rộng các địa phương. Theo đó, người dân chỉ cần nhấp chuột vào trang web http://xnc.catphcm.bocongan.gov.vn để điền thông tin vào tờ khai qua mạng hoặc có thể in tờ khai (mẫu X01) điền thông tin vào, sau đó đến nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM (196 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3).

. Để đăng ký cấp, đổi hộ chiếu qua mạng, người dân cần làm những gì? Nếu sai sót có được điều chỉnh không và trong bao lâu thì nhận được hộ chiếu?

+ Người dân cần làm năm bước để hoàn thành hồ sơ cấp, sửa đổi hộ chiếu: Khai tờ khai điện tử, chụp ảnh, nhận tờ khai và chờ nộp hồ sơ (theo số thứ tự), nộp lệ phí (200.000 đồng cấp mới) và đăng ký bưu điện (nếu có nhu cầu nhận hộ chiếu tại nhà). Theo quy trình, trong tám ngày làm việc người dân sẽ nhận được hộ chiếu và thời gian nhận hộ chiếu được xác nhận trong phiếu biên nhận hồ sơ.

Nếu cần làm sớm hơn, người dân cần chuẩn bị các tài liệu chứng minh kèm theo như tour du lịch, quyết định công ty cử đi công tác, du học, chữa bệnh... để ưu tiên giải quyết. Riêng trường hợp đi chữa bệnh, tang lễ có thể giải quyết ngay trong ngày.

Với những người không biết sử dụng máy vi tính, chúng tôi bố trí cán bộ thông thạo công nghệ hướng dẫn tận tình, thời gian khoảng ba phút là xong. Ngoài ra, nếu có sai sót khi khai hồ sơ thì người dân có thể lên trực tiếp tại Phòng Xuất nhập cảnh sẽ được điều chỉnh trên hệ thống.

Nếu người dân khai thông tin qua mạng tại nhà mà không chụp ảnh thì khi đến nộp tờ khai (đã có sẵn mã vạch trên đó) cần đi thẳng đến khu vực chụp trực tiếp và thực hiện các quy trình còn lại. Người dân tự chụp ảnh ở nhà mang theo hồ sơ đến nộp vẫn được chấp nhận, miễn là đúng quy cách.





Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu. Ảnh: P.ĐIỀN

Giảm chi phí, triệt được nạn “cò”

. Người dân được lợi gì từ quy trình mới này?

+ Khai qua mạng là nhằm đa dạng hóa thủ tục làm hộ chiếu. Người dân có nhiều lựa chọn cách thức khai hồ sơ như đã nêu ở trên. Tương tự, kết quả có thể được chuyển qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp.

Quy trình này đã giúp giảm thiểu các biểu mẫu, giấy tờ, chi phí thời gian và tiền bạc cho người dân. Chẳng hạn trước đây người dân phải mua hồ sơ điền thông tin vào mẫu hướng dẫn, bây giờ chỉ cần điền thông tin cá nhân vào tờ khai. Chi phí chụp ảnh cũng giảm, trước đây phải tốn 30.000 đồng, nay cách chụp trực tuyến giảm chi phí đến 50%.

Với quy trình này, tính công khai, minh bạch cao vì tất cả đều tin học hóa, không ai can dự vào được. Qua đó giảm thiểu tình trạng cò mồi, tiêu cực phát sinh, người dân yên tâm hơn. Thời gian chờ đợi của người dân ít hơn. Số người đến làm thủ tục hộ chiếu bình quân mỗi ngày khá đông nhưng không còn tình trạng chen chúc, xô đẩy.

. Áp lực công việc cho bộ máy hành chính có giảm bớt không, thưa ông?

+ Về phía lực lượng quản lý xuất nhập cảnh thì có nhiều cái thuận lợi như giúp hiện đại hóa công nghệ hành chính, văn minh công sở thay đổi, tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn. Năng suất lao động tăng lên, thời gian rút ngắn đặt ra đòi hỏi các bộ phận cần phải điều chỉnh lại.

Trước đây anh em trả trực tiếp hộ chiếu cho người dân thì nay người dân có thể đăng ký trả tận nhà qua bưu điện, người dân không mất thời gian đi lại, số người đến chờ lấy hộ chiếu giảm nên thời gian chờ lấy hộ chiếu cũng giảm 50%. Như vậy bộ máy ít áp lực hơn.

. Xin cám ơn ông.