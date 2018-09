Ngộp thở với khói lò than

Trong đơn kêu cứu gửi chính quyền xã Lương Hòa và ngành chức năng huyện Giồng Trôm, Bến Tre, hàng chục hộ dân ở ấp 2, xã Lương Hòa bức xúc phản ánh sức khỏe của họ đang ngày càng suy yếu vì hít khói lò than suốt nhiều năm nay.



18 lò đốt than nhả khói ngày đêm

Theo phản ánh của người dân, tại tổ nhân dân tự quản số 19, ấp 2, nhiều năm qua 18 lò than gáo dừa của hai chủ cơ sở là ông LTV và TCV mọc lên san sát nhau. Khoảng 20 năm nay, các lò than này hoạt động xuyên suốt ngày đêm, thải lượng khói rất lớn ra môi trường gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng lớn đến hàng chục hộ dân xung quanh.

Nhà của hộ Nguyễn Văn Tươi cách lò đốt than chỉ khoảng 100 m lúc nào cũng phải đóng kín cửa mà vẫn không “trốn” được khói. Gia đình ông có ba người thì cả ba đều mắc bệnh về phổi, khô não và tai biến u não. Vừa từ bệnh viện về, cầm xấp hồ sơ bệnh án, ông Tươi buồn rầu nói: “Ngày nào khói cũng ùn ùn tuôn ra từ ống khói, bay vào nhà tôi. Hít khói lâu ngày đầu óc tôi choáng váng, cổ họng khô khốc, ho khan không thể chữa hết, khổ quá!”.

Gần đó, nhà bà Nguyễn Thị Kiềm cũng chung cảnh ngộ. Hơn một tháng nay cả nhà bà phải đi ở nhờ nhà người thân.

Theo người dân, nhiều hộ dân gần khu vực lò than hầu như nhà nào cũng có người bệnh về hô hấp, chưa kể quanh nhà, đồ đạc, vật dụng, hồ nước lúc nào cũng bám đầy bụi than. Các hộ dân còn cho biết cây trái họ trồng không phát triển nổi, tàn lụi dần, gây thiệt hại kinh tế. Bà Nguyễn Thị Phấn (người dân ấp 2) cho biết toàn bộ 13.000 m2 vườn dừa và bưởi bà trồng đều thất thu. “Lá cây từ màu xanh chuyển thành màu đen do bụi than bám đầy. Dừa trái cũng còi cọc, nước lại có vị đắng nên bán không được giá” - bà Phấn bức xúc.



Một lò than xả khói ngày đêm (ảnh nhỏ) nên người dân đã phải đối thoại với chủ lò than và chính quyền địa phương ngày 5-9. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sẽ đình chỉ hoạt động nếu tiếp tục gây ô nhiễm

Trong lúc này, người dân lại nhận được tin trong khu vực sắp có thêm bốn lò than mới của một chủ khác. “Chúng tôi không thể chịu đựng thêm một lò than nào nữa. Nếu chủ lò muốn thử nghiệm mô hình mới thì nên thử ở nơi khác, khi nào đảm bảo không gây ô nhiễm thì chúng tôi sẽ không ngăn cản” - bà Trần Thị The (người dân) nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Lương Hòa, cho biết xã đã nhận được đơn khiếu nại của người dân. Tuy nhiên, vấn đề này ngoài thẩm quyền xử lý của xã nên địa phương đã kiến nghị lên Phòng TN&MT huyện, kết hợp với địa phương tổ chức đối thoại với người dân ấp 2.

Tại buổi đối thoại, đại diện chủ hai cơ sở trên thừa nhận việc đốt than có xả khói thải ra môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống và gây bệnh cho người dân. Hai chủ cơ sở cho biết đã từng nghiên cứu xử lý khói thải để không gây ô nhiễm nhưng việc thử nghiệm nhiều lần không thành, đành phải đập bỏ. “Chúng tôi hứa sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới” - hai chủ cơ sở cam kết.

Theo Phòng TN&MT huyện Giồng Trôm, hai cơ sở đốt than của ông Vinh và ông Vũ có gây ô nhiễm môi trường. Năm 2017 Phòng đã kiểm tra hai cơ sở này, phát hiện cả hai xả thải vượt chuẩn cho phép trên 10 lần nên xử phạt mỗi cơ sở 50 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Bé Sáu, Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm, cho biết huyện giao Phòng TN&MT sắp tới phối hợp với ngành chức năng kiểm tra hai cơ sở đốt than trên. Nếu hai cơ sở này tiếp tục vi phạm thì sẽ xử phạt nghiêm khắc. Đồng thời, ngành chức năng sẽ kiểm tra mô hình thử nghiệm đốt khói của các lò than, nếu xác định không đạt chuẩn môi trường thì phải đình chỉ hoạt động.