Ngủ không mắc màn, bé 8 tuổi suýt bị chuột cắn chết

Nguyên nhân là do bé ngủ không có màn nên đã bị chuột cắn vào chân làm lây truyền xoắn khuẩn từ chuột sang bé. Rất may bé được đưa đến viện kịp thời, nếu để lâu có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm nội tâm mạc, viêm cơ tim, tràn dịch màng phổi, viêm gan, lách to, viêm màng não, viêm tinh hoàn, viêm kết mạc, thiếu máu... và tử vong.

Được biết, 10% bệnh nhân tử vong và 50% bệnh nhân bị viêm đa khớp do chuột cắn nếu không được xử lý và điều trị kịp thời. Khi bị chuột cắn, cần nhanh chóng xối rửa vết thương với thật nhiều nước và xà phòng để hạn chế tối đa xoắn khuẩn Spirillum minus vào cơ thể, sau đó dùng các loại thuốc sát trùng để rửa như oxy già, dung dịch Povidin 10%, cồn i ốt... dùng kháng sinh chống nhiễm trùng, chích ngừa bệnh dại và theo dõi. Nếu có sốt phải nhập viện ngay. Để đề phòng chuột cắn, nên ngăn chuột vào nhà, tránh ngủ dưới đất, ngủ phải mắc màn, không nên bắt chuột bằng tay. Theo Khoa học & Đời sống