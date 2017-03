Người bị tố cáo cưỡng dâm bà bán vé số được trả tự do

Theo đơn tố cáo của bà N. (38 tuổi, quê quán xã Cát Tường, thị trấn Bình Định, tỉnh Bình Định) với cơ quan điều tra - Công an TP.Pleiku thì bà bị ông D.K.Th. (48 tuổi, trú tại số 44 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Yên Đổ, TP. Pleiku, Gia Lai) cưỡng hiếp.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem sự việc



Ngay khi nhận được đơn tố cáo, Đội cảnh sát ĐTTPHS - Công an TP. Pleiku đã đưa bà N. đi khám. Đồng thời đề nghị VKS nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố theo đơn của người bị hại, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Th. vì ông này có dấu hiệu của việc phạm tội.



Kết quả từ các bác sỹ sau khi khám cơ thể bà N. cho biết, bà N. không có dấu hiệu của việc bị cưỡng đoạt.



Hiện tại cơ quan chức năng TP. Pleiku đã đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật vì trong thời gian bị tạm giam để điều tra, ông Th. không thừa nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời gia đình người “bị hại” cũng đã làm giấy bãi nại sau khi sự việc xảy ra ít ngày.



Trước đó, tại một quán bánh canh gần nhà ông Th., bà N. đã mời ông Th. mua ủng hộ xấp vé số cả trăm tờ do cả ngày bà bán ế ẩm quá. Ông Th. hứa sẽ mua hết tập vé số trên nhưng lúc đó ông không mang theo tiền nên mời bà N. vào nhà trả. Hai người ở trong nhà ông Th. đến vài tiếng đồng hồ. Sau đó bà N. tiếp tục đi bán.



Đến giờ trả vé số cho đại lý, chẳng thấy ông Th. thực hiện lời hứa, bà N. tủi thân ngồi khóc sau đó bà đến cơ quan Công an để tố cáo ông Th.



Trước khi xảy ra vụ việc “hài hước” trên, người dân ở đường Huỳnh Thúc Kháng vẫn thường thấy ông Th. chở bà N. đi chơi, 2 người tỏ thái độ rất tình tứ.





