Người chết do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tăng

Theo Bộ LĐ-TB&XH, năm 2014 cả nước xảy ra 6.709 vụ tai nạn lao động (TNLĐ), làm chết là 630 người, bị thương nặng là 1.544 người. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao gấp nhiều lần. Những năm gần đây, số vụ TNLĐ và bệnh liên quan đến nghề nghiệp có xu hướng tăng. Nguyên nhân do người sử dụng lao động chưa xây dựng được quy trình, biện pháp làm việc an toàn, chưa huấn luyện an toàn lao động cho người lao động, chưa đầu tư đúng mức cho môi trường làm việc. Trong khi đó, người lao động lại chưa nhận thức được hết về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc đảm bảo quy trình làm việc an toàn. Ngoài ra thiếu các văn bản luật pháp, chính sách đảm bảo cho người lao động về quyền làm việc trong điều kiện an toàn và vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, cho rằng để giảm thiểu TNLĐ, bệnh nghề nghiệp chúng ta phải hoàn thiện và triển khai các mô hình quản lý công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp có nguy cơ cao về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Cạnh đó, chúng ta cần hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở tham gia áp dụng hệ thống quản lý về công tác ATVSLĐ tiên tiến, xây dựng văn hóa an toàn lao động. Cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về ATVSLĐ, nâng cao năng lực hội nhập cho cán bộ làm công tác ATVSLĐ, tham gia các công ước quốc tế về ATVSLĐ…

VIẾT LONG