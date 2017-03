Người đầu tiên phát hiện “3 lỗi trong Bộ luật Hình sự 2015”

Tôi đi hội chợ sách TP.HCM có đọc BLHS 2015 thấy có trùng lắp về trọng lượng ma túy để xem xét định khung hình phạt như sau:

LS Vũ Xuân Hoằng

Điều 249 Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (trang 256): Khoản 2, Điểm h; Khoản 3, Điểm c đều ghi trọng lượng: Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca từ 25 kg đến dưới 75 kg.

Điều 250 Tội vận chuyển trái phép chất ma túy: Khoản 1, Điểm d; Khoản 2, Điểm i đều có cùng trọng lượng: 10 kg đến dưới 25 kg.

Điều 252 Tội chiếm đoạt chất ma túy: Khoản 1, Điểm d in trùng giống Khoản 2, Điểm h: Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kg đến dưới 25 kg.

Nếu đúng như trên sẽ dẫn đến: Khoản 2, Khoản 3 Điều 249 sẽ liên quan trực tiếp đến Điểm c Khoản 4 điều này. Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 250 sẽ liên quan trực tiếp đến Điểm c Khoản 3, Điểm c Khoản 4 điều này. Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 252 sẽ liên quan trực tiếp đến Điểm c Khoản 3, Điểm c Khoản 4 điều này.

…Kính mong NXB kiểm tra xem có xác thực hay không.”

Khi phát hiện ra BLHS 2015 (sắp có hiệu lực thi hành) có những sai sót, luật sư Vũ Xuân Hoằng (Đoàn Luật sư TP.HCM) trăn trở: Mỗi lần làm luật không hề đơn giản, có thể ảnh hưởng uy tín của Nhà nước và đã in thành sách thì rất tốn kém. Đọc đi đọc lại nhiều lần và chắc chắn ba lỗi sai trên, anh gửi ngay thư đến NXB. Sau đó, NXB lưu tâm, trao đổi lại rằng sẽ xin ý kiến đơn vị trực thuộc.

Được Thẩm phán Vũ Phi Long, Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM, cũng là người đứng lớp trong các khóa học chuyên môn của giới luật động viên, cuối tháng 6-2016, luật sư Hoằng gửi thư cho báo Pháp Luật TP.HCM. Sau khi báo đăng ý kiến của anh, thêm nhiều lỗi sai của BLHS 2015 được phát hiện.

Phải đọc thật kỹ mới phát hiện những lỗi trong BLHS nhưng luật sư Vũ Xuân Hoằng nhất mực: “Công sức thuộc về báo Pháp Luật TP.HCM, còn tôi chỉ như người đưa thông tin đến báo”.