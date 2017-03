Người đi bộ phải đi xuống lòng đường

Nhà tôi ở gần chợ Bến Thành, đây là nơi buôn bán sầm uất, đồng thời cũng là một biểu tượng của TP.HCM. Tuy giữ vị trí quan trọng như thế nhưng những con đường trong khu vực chợ như Lê Thánh Tôn, Thủ Khoa Huân, Nguyễn An Ninh... lại rất nhếch nhác và mất an ninh trật tự do bị nhiều người lấn chiếm lòng, lề đường. Khi lề đường đã bị hàng hóa phủ kín hoặc bị chiếm dụng để giữ xe máy thì người đi bộ chỉ còn lựa chọn duy nhất là đi… xuống lòng đường! Biết rằng đi như vậy là nguy hiểm, là vi phạm luật giao thông và có thể bị xử phạt hành chính nhưng nếu không đi như thế thì đi ở đâu?

Vỉa hè đường Thủ Khoa Huân, quận 1 (TP.HCM) chật ních hàng hóa, xe máy. Ảnh: MH

Thỉnh thoảng có dịp đi qua các chợ khác như chợ Tân Định, chợ Hòa Hưng... tôi cũng thấy diễn ra cảnh lấn chiếm lòng lề đường tương tự. Thôi thì đủ loại hàng hóa được bày đầy trên vỉa hè rồi tràn xuống lòng đường. Tại một số tuyến đường có vỉa hè tương đối rộng, được thành phố kẻ vạch sơn thí điểm cho phép sử dụng một phần để kinh doanh không thu phí (các đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Tri Phương, Hậu Giang...), ngoài phần được phép kinh doanh, nhiều người đã được nước tấn công cả phần không được phép!

Nay nghe thông tin thành phố vừa thống nhất phương án thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn đối với những trường hợp sử dụng để kinh doanh, làm bãi giữ xe... tôi hết sức băn khoăn. Chưa cho thuê đã bừa bộn là thế, cho thuê rồi chắc sẽ lộn xộn hơn!

Làm sao để vỉa hè thực sự là phúc lợi của toàn dân, không ai có quyền khai thác cho mục đích cá nhân?

NGUYỄN THANH THẢO (Quận 1)