Người già, trẻ mới sinh khó ngủ vì quán nhậu quá ồn

Ông Tư (người dân sống trong khu vực) than thở: “Tôi đã ngoài 70 tuổi, lại còn bị mắc bệnh tim nhưng mỗi đêm phải chịu tiếng ồn tại quán 79 tra tấn. Vì tuổi già nên tìm được giấc ngủ ngon rất khó, vậy mà vừa chợp mắt thì bên quán mở nhạc to lên lại không ngủ được”. Chị Lan (người dân sống kế quán nhậu 79) cũng bức xúc: “ Đứa con út của tôi mới được bốn tháng, tối nào cũng khóc không ngủ được vì tiếng ồn của quán nhậu. Còn thằng thứ hai ngày nào nó cũng than không học bài được”.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân), cho biết: Phường thường xuyên tổ chức kiểm tra một số quán nhậu trong khu vực đường Đất Mới và có xử lý khi phát hiện quán nào hoạt động vượt quá tiếng ồn theo quy định. Với những thông tin trên, phường sẽ tổ chức kiểm tra lại lần nữa.

VÕ HÀ