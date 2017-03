Người hâm mộ đòi thanh tra toàn diện Liên đoàn bóng đá

“Như thế là giết bóng đá!” “Không quá khó để xử lý những tồn đọng của bóng đá Việt Nam. Một mặt, bộ trưởng Bộ VH-TT&DL yêu cầu VFF giải trình toàn bộ sự việc bê bối lâu nay. Tiếp đó, yêu cầu Thanh tra Bộ VH-TT&DL thanh tra toàn diện VFF, nếu có dấu hiệu hình sự, chuyển hồ sơ sang Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) - Bộ Công an thì lòi ra ngay chuyện. Dọn dẹp hết “xà bần”, mở một hội nghị Diên Hồng về bóng đá, đến lúc đó tình hình sẽ khác ngay. Vấn đề là ông bộ trưởng có làm hay không?” - Hai Sài Gòn “Xin “cảm ơn” hành vi phản kháng phi thể thao và phải chịu án phạt nặng nề của các cầu thủ Long An vì nó vô tình làm bộc lộ các căn bệnh trầm kha của bóng đá nước nhà” - Quang Vinh “Tôi không đồng tình với phản ứng của đội Long An nhưng với kiểu thổi của trọng tài Thư và cách giải quyết của những nhà điều hành trong xuyên suốt các vòng đấu qua như thế là giết bóng đá” - chuyên gia Đoàn Minh Xương