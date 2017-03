Người khuyết tật gặp khó với xe buýt

Ở nước ngoài, người khuyết tật được phục vụ tận răng Vừa rồi, tôi đưa mẹ tôi (84 tuổi) đi Singapore dự lễ tốt nghiệp của cháu gái. Do chân bà cụ hơi yếu nên để tiện di chuyển tôi mang theo chiếc xe lăn và nhờ vậy tôi phát hiện người già, khuyết tật ở đây được tôn trọng, phục vụ hết cỡ. Vừa vào đến cổng an ninh, tôi đẩy xe đứng xếp hàng cuối dòng người dày dặc và chờ đợi như mọi người thì bất ngờ một nhân viên an ninh xăm xăm đi đến phía tôi, nhận lấy xe và đẩy bà cụ ra cửa làm thủ tục riêng. Trước bến xe điện ngầm RMT, tôi lúng túng không biết làm thế nào đẩy xe lăn vào xe điện nhưng khi xe điện đến, cửa mở ra thì mọi chuyện hóa dễ dàng. Sàn xe điện được thiết kế nối liền với sàn ga, tôi đẩy xe lăn vào xe điện ngon ơ. Vị trí đầu tiên cạnh cửa ra vào xe điện là dãy hàng ghế dành riêng cho người già và người khuyết tật, cạnh đó là khoảng trống để đặt xe lăn. Vậy là mẹ tôi cứ thoải mái ngồi trên xe lăn. Trên đường phố Kuala lumpur luôn có vạch nổi cho người khiếm thị và lối đi lên xuống lề đường cho xe lăn. Ảnh: AT Khi xuống xe điện ở ga Clémanti thì mọi người phải đi qua tầng thang cuốn. Tôi đỡ bà cụ xuống xe lăn, dìu bà xuống thang cuốn thì lại bất ngờ lần nữa, ở phía cầu thang đối diện, một nhân viên an ninh chạy huỳnh huỵch tới. Anh này đón mẹ tôi tại chân cầu thang, bế bà lên đưa bà ngồi vào xe lăn và nắm tay tôi dẫn đến một cửa thang máy đứng ở gần đó. Nhờ vậy tôi mới biết tại mọi nơi công cộng có thang cuốn đều có ít nhất một cổng thang đứng dành cho người già và người khuyết tật. Trên mọi con đường, mọi lề đường đều có lối thoai thoải dành cho xe lăn lên xuống. Với xe buýt thì cũng thuận tiện như xe điện, sàn xe buýt được thiết kế bằng với lề đường nên tôi dễ dàng đẩy xe lăn thẳng vào xe buýt. Khi đến Malaysia bằng đường bộ, tại cổng biên giới Sing-Mã, khi tôi đang lục cục mở thùng xe buýt lấy xe lăn đưa mẹ tôi làm thủ tục thì một nữ nhân viên an ninh xuất hiện ra hiệu cho tôi cất xe lăn. Cô bước lên xe buýt đến bên cạnh mẹ tôi làm thủ tục khai báo hải quan ngay trên xe. Ở Mã, điều kiện tuy không tối ưu như Sing nhưng cung cách ứng xử với người già trong thiết kế và phương tiện vận chuyển cũng tương tự. ANH THƯ