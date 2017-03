Người liên quan muốn THA không được

Đừng bỏ quên thời hiệu THA Theo ông Trần Quốc Học (Phó Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự quận 8, TP.HCM), có thể do nhiều nguyên nhân, người được và bị THA chưa có thể yêu cầu THA theo đúng thời gian quy định. Nhưng dù thế nào thì cũng không nên quên thời hiệu THA để quyền lợi của mình không bị thiệt hại và không làm ảnh hưởng đến người khác. Cụ thể Điều 30 Luật THA dân sự (về thời hiệu yêu cầu THA) quy định: Trong thời hạn năm năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được THA, người phải THA có quyền yêu cầu cơ quan THA dân sự có thẩm quyền ra quyết định THA. Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn năm năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn. Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn năm năm được áp dụng cho từng định kỳ kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn. Đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ THA theo quy định của luật này thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu THA, trừ trường hợp người được THA đồng ý cho người phải THA hoãn THA. Trường hợp người yêu cầu THA chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu THA đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu THA.