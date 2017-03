Người lớn phải làm gương

Bạo lực học đường (BLHĐ) - nói rộng ra là bạo lực trong lứa tuổi vị thành niên - đang là mối lo ngại lớn trong đời sống xã hội. Gần đây, qua mấy clip phát trên mạng về vụ các học sinh (HS) THPT hành hung bạn mình, thậm chí có trường hợp giết bạn ngay trong sân trường chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt thì dư luận xã hội mới kinh hoàng, bức xúc, lo ngại về BLHĐ. Sự thật thì cũng có một vài giáo viên đánh đập HS (chủ yếu do HS chưa ngoan) nhưng có không ít vụ học sinh-sinh viên (HS-SV) hành hung giáo viên. Một số thầy, cô giáo làm tốt nhiệm vụ nhưng lại bị học trò ác cảm, đánh đập, tạt acid, thậm chí sát hại dã man trên bục giảng hoặc ngoài đường. Còn chuyện học trò hành xử bạo lực với nhau thì quá nhiều. Nguyên do phần lớn vì yêu đương dẫn đến ghen tuông; vì tị nạnh; vì muốn chiếm đoạt tài sản, tiền bạc của bạn và vì những lý do nhỏ nhặt khác. Không chỉ nam sinh dùng bạo lực với nhau mà nhiều nữ sinh cũng “say sưa” với chuyện này. Có nhiều HS-SV, từ cấp tiểu học trở lên đã mang bộ mặt câng câng, dữ dằn, hành xử mạnh tay với bạn, với thầy cô...

Cần kết hợp gia đình và học đường trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh để hạn chế nạn BLHĐ. Ảnh minh họa: HTD

Đáng sợ là nhiều khi chỉ vì một va chạm nhỏ, một sự hiểu lầm, một cái nhìn, nhiều HS đã xử sự mạnh tay với bạn mình. Trước thì đánh nhau tay đôi, còn bây giờ lại triệt hạ nhau theo băng nhóm. Công an các nơi đã phải cấp tốc tới nhiều trường giải quyết các vụ bạo lực nhưng rất nhiều vụ bị cán bộ, giáo viên các trường giấu nhẹm vì lo mất thành tích. Đây là lý do khiến BLHĐ ngày càng gia tăng.

Để ngăn chặn BLHĐ, cần đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức cho HS thông qua ba môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội mà quan trọng bậc nhất là giáo dục gia đình. Không nên đổ tội cho nhà trường. Hiện một số giáo viên ngại nhắc nhở, răn dạy học trò về đạo đức, lối sống vì ngày càng có nhiều HS hư đốn và vì rất dễ bị HS và phụ huynh trả thù! Tuy nhiên, phải khẳng định rằng không nhà trường nào dạy HS-SV làm điều xấu, việc ác.

BLHĐ có nguyên nhân chủ yếu là do đạo đức gia đình xuống cấp và giáo dục gia đình yếu kém. Một bộ phận cán bộ, viên chức tuy giữ vai ông bà, cha mẹ, anh chị nhưng lại tham nhũng, hách dịch, trù dập, hãm hại đồng sự. Cũng có vô số phụ huynh là người buôn gian bán lậu, tăng giá vô tội vạ, chặt chém khách hàng; là kẻ lừa đảo, côn đồ hung hãn; là những đối tượng sống bừa bãi, ăn nói thô tục, bệ rạc... Chính họ đã nêu gương xấu cho con cháu!

Tiếp đến, phải xử lý các vụ BLHĐ kịp thời và nghiêm minh theo pháp luật. Có vậy mới tạo được sự bình yên cho xã hội - điều kiện tối cần thiết để xây dựng một xã hội văn minh, ổn định, phát triển bền vững.

BLHĐ ảnh hưởng rất lớn đến an ninh xã hội và đạo đức con người mà nguy hại nhất là nó thể hiện sự băng hoại đạo đức của thanh niên. Cùng với việc ngành GD-ĐT phải đẩy mạnh giáo dục đạo đức cho giáo viên, HS-SV; đảm bảo cho giáo viên có quyền răn dạy đạo đức đối với HS-SV thì đạo đức gia đình, đạo đức xã hội, đạo đức của người lớn phải được cải cách mạnh mẽ. Suy cho cùng, một công dân tốt phải xuất thân từ một gia đình thật sự có văn hóa và đạo đức bởi gia đình chính là trường học đầu tiên, thường xuyên và cuối cùng của mỗi người.

ĐÀO NGỌC ĐỆ