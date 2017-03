Người nhặt vàng được quyền sở hữu

Số vàng chị Phạm Tuyết Mai nhặt được đã giao nộp cho công an và công an đã có thông báo công khai về sự việc này. Tuy nhiên, sau một năm không tìm được chủ sở hữu thì chị Mai được quyền xác lập quyền sở hữu đối với số vàng này theo Điều 241 BLDS. Theo đó, chị Mai được hưởng 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định sau khi trừ chi phí bảo quản và 50% giá trị của phần vượt quá 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc Nhà nước. Chị Mai được xác lập quyền sở hữu đối với số vàng này còn phù hợp với quy định của khoản 6 Điều 170 BLDS về căn cứ xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên... Và khi chị Mai xác lập quyền sở hữu thì người bỏ quên tài sản cũng chấm dứt quyền sở hữu theo khoản 7 Điều 171 BLDS, điều này cũng phù hợp với Điều 250 BLDS. ThS HUỲNH VĂN ÚT,

Thẩm phán TAND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau)