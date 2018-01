“Người nhện” ở phố đi bộ có thực hiện buôn bán

Mới đây, một nam sinh hóa thân thành người nhện để bán kẹo kéo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) đã bị cán bộ đô thị phường Bến Nghé đưa về trụ sở và xử phạt vi phạm hành chính. Vụ việc khiến nhiều người mưu sinh bằng nghề diễn thú mascot hoặc cosplay nhân vật phản ứng. Đồng thời, nhiều người dân cũng thắc mắc các nhân vật hóa trang này có được phép hoạt động như vậy ở phố đi bộ không.



Chị Tống Thị Giang (quận 9) cho biết: “Dịp Tết âm lịch 2017, gia đình tôi đến đây chơi và chụp ảnh với một người hóa trang. Sau đó, họ nói phải mua kẹo khiến tôi rất bất ngờ vì trước đó đâu có nói gì. Tôi nghĩ cần siết chặt hơn tình trạng kinh doanh, kiếm tiền trên phố đi bộ để người dân đến đây thực sự được thoải mái".



“Người nhện” bị bắt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Facebook

Nói về vấn đề trên, đại diện BQL Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ cho biết: “Việc hóa trang thành các hình mẫu, bán kẹo kéo cũng là hành vi buôn bán và theo nội quy thì điều này bị cấm ở phố đi bộ. Nhiều người còn lợi dụng việc này để móc túi, làm mất trật tự khu vực. BQL sẽ tăng cường phối hợp với UBND phường Bến Nghé, đội trật tự đô thị quận để xử lý".

Trong khi đó, đại diện UBND phường Bến Nghé xác nhận có sự việc lực lượng chức năng phường lập biên bản xử phạt thanh niên trên. Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 6-1, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoàn kiểm tra liên ngành gồm đội trật tự đô thị và Công an phường Bến Nghé kiểm tra hành chính. Khi có lực lượng chức năng xuất hiện, hàng loạt người bán hàng rong đều bỏ chạy. Tại đây, ghi nhận thanh niên mặc đồ người nhện không có chứng minh nhân dân và đang bán kẹo kéo cho khách. Do đó, lực lượng chức năng mời người này về trụ sở công an để xử phạt hành chính, số tiền phạt là 350.000 đồng.

Tuân thủ theo Quyết định 11/2016 của UBND TPHCM, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ có để các bảng nội quy và nghiêm cấm tình trạng buôn bán trong khu vực. Mặc dù những người buôn bán khi thấy bóng đoàn kiểm tra tới đều bỏ chạy, lực lượng chức năng còn mỏng nên khó kiểm soát hết nhưng UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng cường tuần tra.

“Những hoạt động buôn bán hàng rong, diễn thú mascot hoặc cosplay nhân vật để chụp ảnh rồi bán kẹo cho khách tham quan (có hành vi mua bán)… đều bị nghiêm cấm và sẽ bị xử phạt nếu bắt quả tang” - vị này khẳng định.