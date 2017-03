Tuy nhiên, đầu tháng 3 vừa qua, chúng tôi cần có giấy xác nhận tạm trú của bạn trai tôi để chứng minh trước các cơ quan chức năng VN cũng như nước ngoài về mối quan hệ của chúng tôi thì gặp rất nhiều khó khăn.

Đầu tiên, chúng tôi gặp anh cảnh sát khu vực ngỏ ý nhờ hướng dẫn làm thủ tục xin xác nhận tạm trú cho bạn trai tôi. Anh cảnh sát khu vực khẳng định ngay là không làm giấy xác nhận tạm trú được, vì bạn trai tôi là người nước ngoài, không có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn nên không được lưu trú tại khu dân cư. Theo anh cảnh sát khu vực hướng dẫn, người nước ngoài muốn ở trong khu dân cư thì chỉ ở trong nhà của thân nhân (như cha mẹ, vợ chồng, anh em ruột thịt, dâu rể), còn không phải thân nhân như vậy thì nhà đó phải là cơ sở kinh doanh có đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và có giấy phép kinh doanh lưu trú dành cho người nước ngoài.

Đem sự việc đến gặp một lãnh đạo Công an P.4, Q.8, chúng tôi cũng được giải thích là người nước ngoài không được ở trong khu dân cư nếu không đáp ứng các điều kiện về quan hệ gia đình hoặc các điều kiện về kinh doanh lưu trú dành cho người nước ngoài. “Chúng tôi sẽ kiểm tra lại việc cảnh sát khu vực có tiếp nhận thông tin khai báo tạm trú từ gia đình chị hay không, nếu có sẽ phải rút kinh nghiệm vì khi nhận trình báo tạm trú phải có lưu sổ, không cho phép lưu trú cũng phải hướng dẫn người dân đầy đủ, tránh việc để phiền phức cho dân. Chúng tôi rất muốn xác nhận nhưng phải căn cứ vào các quy định pháp luật, không thể làm sai” - vị lãnh đạo này nói.

Tôi thấy nếu đúng có quy định như vậy thì người nước ngoài đã bị phân biệt đối xử. Tôi hiểu quy định về điều kiện đối với những cơ sở kinh doanh lưu trú dành cho người nước ngoài là để đảm bảo an toàn cho chính họ. Nhưng nếu áp dụng cho tất cả mọi trường hợp, bạn bè, người quen cũng không thể ở trong khu dân cư thì những trường hợp như chúng tôi phải làm sao? Không lẽ chúng tôi yêu thương nhau mà không được sống cùng nhau trong nhà của mình, phải ra khách sạn ở với nhau trong khi nhà mình bỏ không? Nếu có quy định như vậy, theo tôi, cần phải sửa lại. Nếu không sẽ khiến rất nhiều người gặp khó khăn như tôi là không thể xác nhận giấy tờ về lưu trú của bạn tôi để hoàn tất các hồ sơ pháp lý liên quan. N.T.K.V. (P.4, Q.8, TP.HCM)

Do không cập nhật văn bản

Theo đại tá Nguyễn Văn Anh - trưởng Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA72) Công an TP.HCM, quy định hiện hành là khi người nước ngoài lưu trú tại nhà người thân, người quen qua đêm thì người nước ngoài hoặc chủ hộ phải có trách nhiệm khai báo tạm trú với công an phường. Nếu người nước ngoài hoặc chủ hộ khai báo tạm trú đầy đủ theo quy định, việc xác nhận tạm trú, lưu trú là trách nhiệm của công an phường, không thể từ chối xác nhận.

“Hiện nay không có quy định nào cấm người nước ngoài lưu trú lại nhà người thân, người quen trong khu dân cư, cũng không có quy định nào buộc họ phải chứng minh mối quan hệ thân quen mới được ở. Pháp luật không cấm thì người dân có quyền làm. Trong trường hợp các hộ kinh doanh lưu trú dành cho người nước ngoài khai báo gian dối, trình báo khách lưu trú với mục đích kinh doanh là người thân, người quen thì bị xử phạt về hành vi kinh doanh trái phép” - đại tá Nguyễn Văn Anh khẳng định.

Thượng tá Cao Văn Đen - phó trưởng Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM - cho biết: “Do anh em cập nhật văn bản không đầy đủ, áp dụng quy định đã cũ. Theo hướng dẫn của Công an TP từ năm 2008, người nước ngoài có thể ở trong nhà người thân, người quen trong khu dân cư mà không có nghĩa vụ chứng minh mối quan hệ đó. Nếu có vi phạm về kinh doanh lưu trú sẽ xử lý theo quy định, không áp dụng các điều kiện kinh doanh lưu trú dành cho người nước ngoài trong trường hợp người nước ngoài ở trong nhà người thân, người quen”.

Theo thượng tá Đen, Công an P.4, Q.8 đã xác nhận cho bạn trai của chị V. có lưu trú tại nhà riêng của chị V. như thực tế.

Theo GIA MINH (TTO) ghi