"Người rừng" trốn gần 1 tháng trong hang đá

Chiều cùng ngày, lực lượng công an huyện Phước Sơn đã đến Phước Công, nắm thông tin ban đầu và đưa anh Huy về cấp cứu tại trung tâm y tế huyện.



Theo lời kể của anh Huy, anh được một người tên Trung (nói giọng miền Bắc) thuê đi đào đãi vàng tại xã Phước Thành, từ đầu tháng 5/2010, với mức lương thỏa thuận 2 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc do không chịu “chui hầm” và không đảm bảo sức khỏe, nên cuối tháng 8, Huy bị ông Trung và nhóm người khai thác vàng đánh đập dã man.

"Người rừng" Đinh Văn Huy

Quá hoảng sợ, Huy bỏ trốn, do không quen thuộc địa hình, nên đã bị lạc trong rừng và trú ẩn trong hang đá (gần khu vực giáp ranh giữa 2 xã Phước Công và Phước Lộc). Sợ bị phát hiện nên gần 1 tháng qua, ban ngày Huy trốn trong hang, ban đêm mới dám ra ngoài kiếm cái ăn, chủ yếu là rau và trái dại trong rừng.

Cũng chính do bị đánh đập và ở biệt lập trong rừng sâu dài ngày nên toàn thân Huy lở loét, nhiều bộ phận trên cơ thể đã bị giòi đục, gây nhiễm trùng nặng. Mong muốn của Huy là được sớm về nhà để tiếp tục điều trị và hồi phục sức khỏe.



Do sự việc diễn ra trùng vào những ngày cuối tuần, nên hiện tại toàn bộ thông tin liên quan chỉ mới được đội công an phụ trách xã bàn giao qua bộ phận trực ban công an huyện Phước Sơn.





(Theo báo Quảng Nam)