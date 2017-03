Nhà cấp 30 năm chưa có chủ quyền

Gửi thư đến báo Pháp Luật TP.HCM, nhiều hộ dân nguyên là cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH một thành viên Trục vớt Cứu hộ Việt Nam phản ánh: Từ những năm 1980, công ty đã bố trí một số nhà xây dựng tạm và ngăn hội trường cho họ làm nhà ở tại tổ 14, khu phố 6, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM). Tính đến nay đã 30 năm nhưng các hộ này vẫn chưa được chính quyền xét cấp giấy chủ quyền nhà đất.

Bà Tiềm bên căn nhà mục nát nhưng không thể xin phép xây dựng lại. Ảnh: GN

Ở không được, đi không xong

Ông Nguyễn Duy Phiếm nói: “Việc có nhà ở nhưng không có chủ quyền khiến quyền lợi của chúng tôi bị hạn chế. Muốn thế chấp nhà để có vốn làm ăn thì không được, làm di chúc để lại cho con cháu cũng không ai chứng thực, thậm chí muốn bán đi để mua chỗ khác ở cũng không xong... Nhiều năm trôi qua mà công ty vẫn chưa thực hiện xong dự án nhà ở cho cán bộ, công nhân viên do chưa thống nhất được với một số hộ lấn chiếm phần đất chung”.

Dẫn PV vào căn nhà mục nát của mình, bà Phạm Thị Tiềm than thở: “Nhà của tôi đã xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào nhưng tôi không thể xin phép xây dựng lại vì chính quyền địa phương cho rằng khu vực này hiện vẫn do công ty quản lý. Từ năm 2003 đến nay, do đường nội bộ được nâng cao nên nền nhà của tôi bị thấp hơn mặt đường cả mét, mỗi khi trời mưa to, nước tràn vào nhà khiến gia đình tôi rất chật vật trong sinh hoạt”.

Không thể thu hồi mặt bằng

Trước đây để giải quyết chỗ ở cho cán bộ, công nhân viên, lãnh đạo công ty trên đã bố trí chỗ ở tạm thời cho 23 hộ gia đình trong phần đất do công ty quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, một số hộ đã tự ý lấn chiếm vượt quá phần được bố trí. Năm 1999, đơn vị chủ quản của công ty là Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận để công ty chuyển mục đích sử dụng hơn 1,4 ha đất (phần bố trí nhà ở cho 23 hộ trên cũng thuộc phần đất này) với dự kiến đầu tư xây dựng khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên.

Năm 2003, TP có quyết định thu hồi và giao đất cho công ty để thực hiện dự án. Tuy nhiên, rắc rối phát sinh khi công ty không thể thu hồi hết mặt bằng để thực hiện các hạng mục đã được phê duyệt.

Ông Nguyễn Văn Khá, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trục vớt Cứu hộ Việt Nam, cho biết: Ngoài 23 hộ được bố trí nhà ở, hiện có ba hộ tự lấn chiếm và bốn hộ nằm trong diện phải giải tỏa trắng không chịu di dời. Sau nhiều lần thương lượng, các hộ lấn chiếm không đồng ý nhận hỗ trợ phần kiến trúc và cây trồng trên phần đất lấn chiếm. Còn các hộ thuộc diện giải tỏa trắng thì chưa đồng ý phương án bốc thăm đổi nền khác. “Chúng tôi sẽ mời các hộ này đến vận động, thương lượng thêm một lần nữa. Nếu vẫn không có kết quả thì chúng tôi sẽ gửi văn bản, số liệu về diện tích đất đã bố trí cho các hộ trước kia để Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Thủ Đức có cơ sở xử lý” - ông Khá nói.

Họ đã nói Thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần làm cầu nối để công ty và các hộ dân ở đây thương lượng hỗ trợ hay bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng vẫn chưa đạt được kết quả triệt để. Việc thỏa thuận có thành hay không chủ yếu là ở phía công ty vì đây là dự án của công ty và cán bộ, công nhân viên của họ chứ không phải công trình công cộng. Sắp tới, nếu việc này vẫn kéo dài thì chúng tôi sẽ cùng công ty tính lại phương án để sớm hoàn thành dự án. Ông NGUYỄN QUANG PHƯỚC, Trưởng ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Thủ Đức

GIA NGHĨA