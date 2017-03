Nhà cháy cả năm chưa rõ cách xử lý

Gửi thư đến báo Pháp Luật TP.HCM, bà Đinh Thị Ánh Tuyết (tổ 2, KP Khánh Lợi, thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, Bình Dương) phản ánh: “Tôi có hai căn nhà cháy rụi do bị lửa bắn sang từ nhà bên cạnh. Vụ việc xảy ra gần một năm nhưng cơ quan chức năng chưa xử lý dứt điểm để gia đình có nơi ăn chốn ở ổn định”.

Họa vô đơn chí

Theo lời kể của bà Tuyết, bà có hai căn nhà sát nhau số 23 và 24 (gần chợ Tân Phước Khánh). Tại căn nhà cấp bốn (47 m2), bà dùng để buôn bán đồ điện, ống sắt, ống nước… Còn căn nhà hai tấm (diện tích sử dụng 150 m2), bà dùng để ở.

Ngày 27-10-2011, bà Tuyết vắng nhà, người con gái đi học, chỉ có mỗi người mẹ trên 70 tuổi ở nhà. Hôm đó, chủ căn nhà sát vách giao khoán cho một chủ thầu đưa thợ đến tháo dỡ nhà cũ để xây nhà mới. Do thợ hàn gió đá hàn cắt sắt hạ tầng ở phía sau không thực hiện biện pháp phòng chống cháy nổ nên đã để tia bọt lửa bắn sang nhà bà Tuyết gây ra hậu quả nêu trên với tổng thiệt hại khoảng 7 tỉ đồng.

Căn nhà lớn của bà Tuyết chỉ còn trơ bộ khung sườn cháy đen, tường gạch mục nát nhưng bà vẫn chưa được phép dọn dẹp. Ảnh: TN

Ông Vũ, ở nhà đối diện, cho biết thêm: “Hôm đó, tia lửa hàn bắn sang làm căn nhà cấp bốn của bà Tuyết phát cháy rất nhanh. Thấy vậy, mọi người xung quanh chạy đến lo tìm cách chữa cháy, còn tôi đi tìm gọi bà Tuyết về. Khi bà về đến nơi thì lửa đã cháy cao dữ dội và lan sang căn nhà lớn”.

Theo ghi nhận của PV, căn nhà lớn hiện chỉ còn trơ bộ khung sườn lỏng lẻo, tường gạch mục nát, cốt thép rỉ sét nằm phơi dưới nắng mưa. Nếu cứ để vậy thì không bao lâu nữa căn nhà sẽ ngã đổ, có thể gây nguy hiểm cho những nhà kế bên.

Bà Tuyết nói thêm: Sau khi xảy ra sự cố, chủ thầu có đến gặp bà để thương lượng việc bồi thường bằng cách xây lại nhà. Thế nhưng bà không đồng ý vì cho rằng cách bồi thường đó chưa thỏa đáng. Vả lại bà phải chờ kết quả xử lý từ cơ quan điều tra vì hiện trường vẫn còn bị niêm phong, không ai được phép thu dọn.

Chỉ mới khởi tố vụ án

Một cán bộ Công an thị trấn Tân Phước Khánh cho biết khi nhận được tin báo cháy, công an thị trấn có mang bình chữa cháy chạy xuống nhưng lúc này lửa đã bốc cao dữ dội, không thể cứu vãn. Sau đó, xe chữa cháy đến, cuộc chữa cháy kéo dài khoảng 40 phút thì đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn và không để cháy lan sang nhà dân khác. Vì vụ việc vượt thẩm quyền nên công an thị trấn đã chuyển hồ sơ ban đầu lên cấp trên xử lý.

“Theo lời khai của các thợ hàn, trong quá trình hàn, tia bọt lửa có rơi vãi sang nhà bà Tuyết. Sợ bị cháy nên họ có sang xin vào nhà để xem nhưng chủ nhà không cho vì sợ bị lấy trộm đồ đạc. Chủ thầu công trình cũng đã nhận lỗi và có thiện chí khắc phục hậu quả nhưng nghe nói chủ nhà yêu cầu mức bồi thường quá lớn nên ông không thể đáp ứng” - vị cán bộ này nói thêm.

Được biết, Công an huyện Tân Uyên đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 240 Bộ luật Hình sự nhưng chưa khởi tố bị can do vụ cháy gây thiệt hại lớn và có nhiều tình tiết cần tiếp tục điều tra làm rõ. Công an huyện cũng đang lấy ý kiến từ Sở Phòng cháy chữa cháy tỉnh để có cơ sở giải quyết vụ án.

THÀNH NHÂN