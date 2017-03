Nhà cháy cả năm vẫn chưa rõ nguyên nhân

Đây là nhà của bà Phạm Thị Xuyên, ngụ B1/3, khu phố 2, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM.

Trước thời điểm nhà bị cháy, một cán bộ Ban Quản lý Ký túc xá của Trường Cao đẳng Tài chính-Hải quan (Trường Hải quan) kế bên có đốt rác. Theo một số nhân viên của Trường Kiểm sát có mặt để chữa cháy, tại thời điểm phát hiện đám cháy, giông gió rất to, tàn lửa bay mù mịt, lửa do đốt rác cháy bốc cao hơn cả ngọn cây chuối sát bờ tường và lửa từ căn nhà cháy cũng cao tương tự. Sức nóng làm cho hàng chục nhân viên và học viên xông ra chữa cháy không thể tới gần.

Ông Đoàn Công Đăng, nhân viên chăm sóc cây kiểng của Trường Kiểm sát, kể lại: “Đang làm việc bình thường thì tôi bỗng thấy có mùi cháy khét. Tôi liền tìm kiếm thì phát hiện lửa bên đống rác bị đốt cháy cao hơn bức tường khoảng 2-3 m. Sau đó chừng 15 phút thì tôi phát hiện nhà bà Xuyên cháy lớn. Lập tức tôi hét lên báo động cho mọi người và chạy đến tập trung chữa lửa nhưng không có kết quả do có gió lớn khiến lửa táp ra chung quanh rất xa”.

Do căn nhà lá bị cháy rụi nên gia đình bà Xuyên gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: THÁI HIẾU

Sau khi vụ cháy xảy ra, đội điều tra xử lý về cháy nổ thuộc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có đến hiện trường lập biên bản ghi nhận sự việc để xác định nguyên nhân gây cháy nhà. Khoảng một tháng sau, đội này mời bà Xuyên và đại diện Trường Hải quan đến hòa giải nhưng không thành vì Trường Hải quan cho rằng việc đốt rác của trường không liên quan tới việc nhà bà Xuyên bị cháy. Gia đình bà Xuyên cũng khiếu nại đòi Trường Hải quan bồi thường nhưng trường cho biết “sẽ có trách nhiệm nếu cơ quan điều tra có kết luận nguyên nhân làm cháy nhà bà là do trường đốt rác gây ra”.

Đầu tháng 12-2009, bà Xuyên đã làm đơn khởi kiện Trường Hải quan ra TAND quận 9 và tòa đã thụ lý. Nhưng đến nay tòa án vẫn chưa thể xét xử do đội điều tra xử lý về cháy nổ chưa cung cấp bản kết luận nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Giải thích về việc chậm trễ này, ông Mai Công Dương, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo phòng cháy - Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM, cho biết: “Bước đầu khi thu thập các mẫu vật tại hiện trường, chúng tôi xác định nguyên nhân vụ cháy không do chập điện, nấu ăn, đốt nhang… xảy ra từ bên trong căn nhà. Trường hợp chỉ quan sát hiện trường vụ hỏa hoạn thì người ta dễ dàng nhận định nguyên nhân gây cháy nhà bà Xuyên là do nhân viên bên Trường Hải quan đốt rác gây ra. Tuy nhiên, để có được kết luận dựa trên căn cứ khoa học thì Sở phải đợi Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an xác định.

Trước mắt, nhằm giảm bớt khó khăn cho gia đình bà Xuyên, Sở đã đề nghị hai bên cố gắng hòa giải để tìm ra hướng giải quyết thỏa đáng. Phía Trường Hải quan cũng đồng ý hỗ trợ nhưng bà Xuyên chưa chấp thuận”.

THÁI HIẾU