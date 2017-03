Nhà mua ba năm vẫn chưa được ở

Đầu năm 2006, ông Trương Quang Lượng (ngụ xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai) có mua của ông K. một căn nhà với diện tích đất gần 400 m2. Đây là căn nhà mà ông K. đã mua lại của người chủ trước đó. Sau khi hoàn tất các thủ tục mua bán, ông Lượng đã được UBND huyện Tân Phú cấp giấy đỏ.

Rắc rối phát sinh

Đáng nói là nhà, đất trên đã được người chủ đầu cho thuê và nay thì người thuê không chịu giao lại cho ông Lượng. Theo người thuê, người chủ đầu mượn của ông hơn 60 triệu đồng và có viết giấy cam kết nếu không trả được nợ sẽ bán nhà, đất đó cho ông. Nhưng rồi chủ đầu đã không giữ đúng cam kết mà lại bán cho ông K. và ông K. bán cho ông Lượng... Do UBND xã Phú Sơn hòa giải không thành nên vụ tranh chấp được chuyển đến TAND huyện.

Cuối tháng 5-2006, TAND huyện Tân Phú đã thụ lý vụ án. Tòa này xác định ông K. là nguyên đơn, người chủ đầu là bị đơn, người thuê nhà và ông Lượng là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Thật bất ngờ là khi được triệu tập đến tòa, người đã bán nhà, đất cho ông K. phủ nhận việc từng mua bán nhà, đất với ông K. và cho rằng hợp đồng trên là giả mạo, đồng thời đề nghị TAND huyện giám định chữ ký trên hợp đồng. Song theo kết quả giám định, chữ ký trên bản hợp đồng đúng là của người chủ trước chứ không phải giả mạo như ông đã nói.

Nhưng rồi ông Lượng chờ quá lâu mà vẫn không thấy tòa xử. Tháng 11-2007, ông Lượng liên hệ với tòa thì được biết do người thuê nhà khiếu nại việc chuyển nhượng nhà, đất giữa ông K. và chủ trước không đúng quy định nên UBND huyện đã yêu cầu tòa tạm ngưng giải quyết để thanh tra.

Tháng 10-2008, UBND huyện đã ra quyết định thu hồi giấy đỏ của ông K. Nhưng đến đầu tháng 1-2009, UBND huyện đã thu hồi quyết định đó với lý do việc cấp giấy đỏ cho ông K. là đúng quy định. Hồ sơ vụ việc lại trở về TAND huyện Tân Phú.

Chuyển tới, chuyển lui

Ông Lượng tưởng chỉ còn chờ thêm một thời gian ngắn nữa để được nhận nhà, đất nhưng không phải. Cuối tháng 1-2009, ông Lượng được biết do hành vi của chủ đất có dấu hiệu phạm tội hình sự nên vụ việc đã được chuyển đến công an huyện xem xét. Sau đó, ông Lượng được công an huyện cho biết hành vi của người bán nhà, đất không phạm tội hình sự và vụ việc đã được chuyển lại cho tòa án. Đến tòa, ông Lượng lại được nơi đây cho biết đang yêu cầu các bên cung cấp chứng cứ. Ngày 25-3, TAND huyện đã yêu cầu ông Lượng đóng 1,5 triệu đồng tiền định giá tài sản và hẹn 15 ngày sau sẽ định giá nhưng đến hẹn thì tòa lại khất. Sau nhiều lần tới lui, chầu chực trước cửa tòa án, ông Lượng rất mệt mỏi, bức xúc với việc nhà đất mua đã ba năm vẫn chưa thể vào ở.

Trao đổi với phóng viên chiều 21-5, bà Trương Thị Thịnh (thẩm phán TAND huyện Tân Phú), người trực tiếp giải quyết vụ án, nói: “Chúng tôi thừa nhận có sự chậm trễ trong việc giải quyết vụ án này do tôi bận đi học nhưng không có người giải quyết thay. Chúng tôi sẽ định giá tài sản ngay và nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên”.