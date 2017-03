Nhà xây nhiều năm chưa có giấy hồng

Nhiều năm nay, nhiều hộ dân xây nhà trên nền đất dự án tại phường 16, quận 8, TP.HCM của Công ty Nhật Minh vẫn chưa được cấp giấy hồng. Nguyên nhân: Công ty chưa hoàn chỉnh hạ tầng theo quy hoạch được duyệt nên không thể bàn giao dự án để UBND quận 8 xét công nhận quyền sở hữu cho người mua.

Theo quy hoạch trước đây của Kiến trúc sư trưởng TP.HCM, công ty có trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng (hệ thống đường nội bộ, lưới điện hạ thế, hệ thống cấp thoát nước, trường mầm non...). Sau khi hoàn chỉnh hạ tầng, công ty sẽ giao nền, xin giấy phép xây dựng và tách quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Ông Nguyễn Kiến Tín (nhà 37 đường 92) không hài lòng: “Khi mời chào chúng tôi ký hợp đồng, công ty cam kết đủ điều nhưng đến nay về hạ tầng họ lại chẳng thực hiện được bao nhiêu…”.

Những căn nhà này đang chờ cấp giấy hồng. Ảnh: MH

Việc chưa hoàn chỉnh hạ tầng còn khiến điều kiện sinh hoạt của các hộ dân gặp nhiều khó khăn. Bà Ngô Thị Tuyết Lang (nhà 21 đường 92) than thở, khu vực này thường xuyên bị ngập nước do hệ thống thoát nước ở đây chưa phát huy hiệu quả. Ngược lại, các hộ lại không có nước sạch để sử dụng vì chưa có hệ thống cấp nước. Do đó, mỗi hộ dân phải bỏ ra hơn chục triệu đồng khoan giếng và lắp đặt hệ thống lọc nước.

Một đại diện của Công ty Nhật Minh cho biết công ty đang cố gắng hoàn thiện những hạng mục còn dang dở để bàn giao dự án trong năm nay. Riêng việc lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt, công ty sẽ thực hiện ngay, chậm nhất là năm tháng nữa khu vực sẽ có nước sạch.

Ông Quách Thái Thuận, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8, cho biết hạ tầng ở khu dân cư này chưa hoàn chỉnh ở các hạng mục cấp thoát nước và xây trường mầm non nên quận chưa nhận bàn giao và xét cấp giấy hồng cho các hộ dân đã xây nhà. Mới đây, phòng đã làm việc với Công ty Nhật Minh và phía công ty cam kết sẽ hoàn thiện hạ tầng trong năm 2010. Quá thời hạn này, nếu công ty không thực hiện, quận sẽ báo cáo để UBND TP.HCM ra quyết định xử lý theo quy định.

