Nhận tiền bồi thường cũng bị… thuế thu nhập!

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn Luật sư TP.HCM: Huyện có nhầm lẫn! Theo bài báo thì cơ sở pháp lý để huyện thu của người được bồi thường đất hai khoản nghĩa vụ tài chính (thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ) là Nghị định 69/2009 của Chính phủ và Thông tư 14/2009 của Bộ TN&MT. Theo tôi, dường như huyện đã có sự nhầm lẫn ở đây. Nghị định 69/2009 có yêu cầu trừ các khoản nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường, hỗ trợ để hoàn trả ngân sách nhà nước trong trường hợp người bị thu hồi đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất. Kế tiếp, Thông tư 14/2009 hướng dẫn: “Nghĩa vụ tài chính về đất đai khấu trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ bao gồm: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất do Nhà nước cho thuê, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai…”. Theo đó, các khoản tiền bị khấu trừ phải là những khoản tiền đã được xác định trong từng trường hợp cụ thể mà vì lý do nào đó người dân chưa đóng. Do không phải người bị thu hồi đất nào cũng thuộc trường hợp phải thực hiện các nghĩa vụ nêu trên nên chính quyền không được phép cấn trừ đại trà. Đơn cử, khi các hộ không có giấy đỏ và cũng không hề chuyển quyền sử dụng đất, tại sao lại bắt họ chịu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển quyền sử dụng đất? Về lệ phí trước bạ, khoản thu này chỉ áp dụng khi người dân đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. Nếu nhiều hộ không hề thực hiện việc đăng ký này thì tại sao lại bắt họ đóng trước bạ? Rồi đâu là cơ sở để bắt các hộ nộp hai lần khoản lệ phí này? Tóm lại, để đâu đó rõ ràng, huyện cần chiết tính cho từng hộ từng khoản khấu trừ (trong đó phải ghi rõ thu theo điều khoản nào của pháp luật). Bấy giờ, các hộ sẽ có điều kiện đối chiếu để tự xác định huyện thu có đúng không và nếu thấy không đúng thì các hộ cũng dễ dàng khiếu nại.