Nhân viên bảo vệ đánh công nhân phải nhập viện

Sáng 13-10, vì bãi giữ xe của công ty không còn chỗ trống nên anh Chiến phải để xe bên ngoài nhà xe (vẫn ở trong khuôn viên công ty). Đến 20 giờ cùng ngày, anh đề nghị nhân viên bảo vệ là Trần Quang Tuyên cho ra ngoài để ngó chừng chiếc xe rồi quay lại làm việc nhưng anh Tuyên không cho. Thấy vậy, anh Chiến xin bấm thẻ ra về thì bị anh Tuyên đánh ngất xỉu phải nhập viện.

Sáng 16-10, tại BV Đa khoa Thủ Đức, anh Chiến kể: Sau khi tát và đá vào bụng anh, anh Tuyên còn lôi anh vào phòng bảo vệ đấm đá làm anh xây xẩm mặt mày. Chưa kịp hoàn hồn, anh lại bị còng tay áp giải ra ban điều hành khu phố 4, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Tại đây, anh Chiến tiếp tục bị đánh và bị ép viết bản tường trình vụ việc. Sau đó anh được yêu cầu ký khống vào biên bản với phần nội dung để trống nhưng anh không ký. Lúc đó, nhờ công an phường can thiệp anh Chiến mới được đưa đi bệnh viện. Theo ghi nhận của PV, hai mắt anh Chiến bị bầm tím, lúc nói chuyện anh luôn ôm bụng than đau.

Sau bốn ngày nhập viện, mắt anh Chiến vẫn còn bầm tím. Ảnh: P.ĐIỀN

Trao đổi với PV, ông Trịnh Quốc Thẩm, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yujin ViNa, nói: “Đây không phải lần đầu công nhân của công ty bị đánh nên chúng tôi đã hướng dẫn người bị hại khởi kiện”. Ông Huỳnh Tấn Long - Trưởng Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức cho biết: “Công an phường đã thụ lý hồ sơ và đang điều tra làm rõ vụ việc”. Riêng Công ty Dịch vụ bảo vệ an ninh toàn cầu (quận Bình Thạnh) - nơi anh Tuyên làm việc và được thuê bảo vệ Công ty YuJin ViNa chưa có ý kiến cụ thể về vụ việc.

PHONG ĐIỀN