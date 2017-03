Nhân viên phường đánh người vi phạm

Bấy giờ, tổ trật tự đô thị phường An Lạc A đã đến làm việc với chủ quán vì “đã để xe của khách chiếm lòng lề đường”. Ông Đức cũng bị một nhân viên phường yêu cầu cho xem giấy tờ xe để lập biên bản nhưng ông không đồng ý với lý do nhân viên phường không có thẩm quyền. Đến khi công an phường đến, ông Đức đã xuất trình giấy tờ xe để công an phường lập biên bản vi phạm.

Ngay sau đó, ông Đức xin đọc lại biên bản và tỏ ý muốn ghi thêm ý kiến vào biên bản. Thay vì chỉ dẫn, một nhân viên phường đã quát nạt ông Đức. Do không thấy người này đeo bảng tên nên ông Đức đã cự cãi. Người này liền xông vào đánh ông... Ông Đức yêu cầu công an lập biên bản việc đánh người thì một số nhân viên đã khiêng xe ông lên xe tải. Khi thấy ông ngăn lại, một nhân viên đã móc súng chĩa vào người ông và hăm bắn... Ông Đức bất bình: “Vì sao nhân viên phường lại la hét rồi còn dùng súng hăm dọa và đánh người dân?”.

Ông Phan Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường An Lạc A, cho biết: “Phường đang xây dựng mô hình phường văn hóa để thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Do các quán ăn trên thường hay lấn chiếm lòng lề đường nên phường đã thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý hàng ngày. Sau khi nhận được những thông tin không hay liên quan, phường đã mời hai bên đến làm việc. Các nhân viên sai phạm đã công khai xin lỗi ông Đức”.