Nhanh chóng làm rõ vụ điện giật chết người

Suốt thời gian qua, cơ quan điều tra vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân cái chết vì phải chờ sự phối hợp của cơ quan điện lực. Chị Chín khởi kiện ra tòa thì tòa vẫn chưa thể xử lý vì chờ kết luận của cơ quan công an. Điều này gây thiệt thòi cho gia đình chị Chín.

Với nội dung bài báo trên, tôi xin tham gia ý kiến như sau: Trước hết, cần xác định vụ việc kéo dài, gây khó khăn, bức xúc cho gia đình nạn nhân là do trách nhiệm của cơ quan chức năng điện lực, công an, viện kiểm sát và chính quyền địa phương chưa cao! Theo tôi, cơ quan chức năng cần làm rõ: Vụ tai nạn về điện này xảy ra trong trường hợp nào? Do bản thân nạn nhân bất cẩn, vi phạm quy định về sử dụng điện gây ra? Hay do trách nhiệm của cơ quan quản lý lưới điện đó? Về phần lưới điện, cần làm rõ lưới điện - nơi xảy ra tai nạn là do cơ quan quản lý điện (điện lực địa phương) hay do bản thân khách hàng (hộ ký hợp đồng dùng điện với ngành điện) là người trực tiếp quản lý lưới điện (nguồn nguy hiểm) này. Từ đó, cơ quan chức năng mới xác định trách nhiệm pháp lý trong việc để xảy ra tai nạn trên để có hướng xử lý đúng, bảo vệ quyền lợi, hợp pháp của tổ chức, công dân, bảo vệ pháp luật.

Tôi mong muốn cơ quan chức năng, nhất là phía điện lực quyết liệt tìm ra nguyên nhân, giải quyết dứt điểm vụ việc. Mặt khác, với uy tín, trách nhiệm của quý báo trong việc xây dựng và bảo vệ pháp luật, hy vọng quý báo vào cuộc mạnh mẽ hơn…

Nguyễn Tuấn Đức, Văn phòng luật sư

Đông Phương, Hà Nội