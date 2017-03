Nhập viện vì bị công an xã đánh

Trước đó khoảng 10 giờ đêm 14-5, Công an xã Thạnh Bình đã đến nhà mời em Vàng đến trụ sở để lấy lời khai về việc Vàng và một nhóm thanh niên đánh nhau với một thanh niên khác làm người này bị thương. Theo phản ánh của em Vàng và gia đình, ngay trong đêm đó, ông Trần Văn Thừa (phó công an xã) đã liên tục đánh vào đầu em để lấy lời khai. Sau đó, ông Trần Đức Lộc (phó công an xã) tiếp tục đánh vào mặt Vàng khiến em bị chảy máu miệng. Đến 8 giờ sáng 15-5, khi mẹ Vàng đến thăm con thì được ông Lộc cho biết: “Tôi mới đánh con chị”. Mẹ Vàng hỏi chừng nào có thể đưa con về thì công an xã trả lời: “Cứ về đi, có gì sẽ gọi”. Đến trưa, Vàng tiếp tục bị một công an viên đánh ngất xỉu. Ngay sau đó, Vàng được công an xã chuyển ra trạm y tế xã rồi đến bệnh viện huyện.

Theo kết quả chẩn đoán của Bệnh viện huyện Tân Biên, Vàng bị hạ đường huyết. Đến tối 16-5, khi được cho xuất viện thì Vàng bị đau buốt ở vùng đầu, nôn, choáng nên gia đình đã đưa em đến bệnh viện đa khoa tỉnh.

Tiếp xúc với phóng viên, Trưởng Công an xã Võ Quang Trung xác nhận: “Công an xã có đánh em Vàng vì em không chịu khai nhóm của em đánh người. Còn việc em xỉu là do em bị hạ đường huyết chứ công an xã chỉ đánh mấy bạt tai mà thôi”.

Ông Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, cho biết: “Ủy ban và Đảng ủy xã đã yêu cầu công an xã làm tường trình để gửi lên UBND huyện và công an huyện xử lý”.

Về phía công an huyện, trung tá Tô Thành Trung, Phó Công an huyện, cho biết: “Công an huyện chưa nhận được thông tin về việc Công an xã Thạnh Bình đánh người đến ngất xỉu. Chúng tôi sẽ xác minh để làm rõ vụ việc này”.