Nhật Bản đang có nhu cầu cao về lao động Việt Nam

Nguồn nhân lực quý



Việt Nam chính thức đưa thực tập sinh sang tu nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1992, trong khuôn khổ bản ghi nhớ về "Chương trình phái cử và tiếp nhận thực tập sinh nước ngoài vào tu nghiệp tại Nhật Bản" đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ký với Tổ chức Hợp tác tu nghiệp quốc tế Nhật Bản (JITCO).



Hiện nay, Việt Nam có khoảng 18.000 thực tập sinh đang làm việc tại Nhật Bản, là quốc gia có số lượng thực tập sinh lớn thứ hai trong tổng số 15 quốc gia phái cử, chỉ sau Trung Quốc.

Theo số liệu từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện Việt Nam có hơn 18.000 thực tập sinh đang tu nghiệp tại Nhật Bản. Riêng trong năm 2011, đã có gần 7.000 thực tập sinh kỹ thuật sang nước này.Bên cạnh đó, số lượng hợp đồng đăng ký cử thực tập sinh sang Nhật Bản vẫn được duy trì ở mức độ khá cao, với nhiều ngành nghề đa dạng và có xu hướng tăng lên trong thời gian tới. Trong năm 2012, Nhật Bản tiếp tục là thị trường hứa hẹn tiếp nhận số lượng lớn thực tập sinh có tay nghề của Việt Nam.“Trong bối cảnh thị trường lao động ở Việt Nam thiếu hụt nguồn nhân lực có tay nghề kỹ thuật, nhiều công ty Nhật Bản đang đầu tư vào Việt Nam rất ưu tiên nhận lao động đã từng sang nước họ tu nghiệp,” đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước cho hay.Sở dĩ, lực lượng tu nghiệp sinh trở về từ Nhật Bản được đánh giá cao bởi số lao động này vừa sử dụng thành thạo tiếng Nhật vừa có kỹ năng, tay nghề thành thục, không tốn công sức đào tạo lại như lao động tại chỗ.Bên cạnh đó, ý thức của nhóm lao động trở về từ Nhật cũng được đánh giá rất cao. Theo Nghiên cứu lao động trở về nước sau xuất khẩu lao động, Bộ Lao động thương binh xã hội chỉ rõ: trong nhóm các lao động trở về từ các nước bạn, lao động từ Nhật phần lớn tuân thủ các quy định về thanh lý hợp đồng.Cũng nhờ có tích lũy khá và nhận thức được nâng cao trong quá trình làm việc ở thị trường Nhật Bản, một bộ phận nhất định lao động trở về từ thị trường này đã không tìm việc làm ngay mà tiếp tục học lên để nâng cao trình độ (chiếm 7,41% trong tổng số lao động trở về từ Nhật Bản), trong khi đó, chỉ một số rất ít lao động ở thị trường Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia tiếp tục đi học sau khi về nước (chiếm tỷ lệ tương ứng 0,48%; 1,04%; 1,52%).Trong hội thảo Thúc đẩy việc đưa thực tập sinh sang thực tập tại Nhật Bản mới được tổ chức cuối tháng Bảy vừa qua với sự tham gia của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa và đại sứ Đàm Xuân Hưng, đại diện Tổ chức Hợp tác đào tạo quốc tế Nhật Bản cũng đánh giá rất cao về lao động người Việt Nam. Phía bạn cho rằng, so với các nước, lao động người Việt hiện đang phát huy tốt hiệu quả của các chương trình tu nghiệp. Nhiều tu nghiệp sinh sau khi về nước đã trở thành trụ cột của các công ty.Nhằm hỗ trợ tu nghiệp sinh, Tổ chức này đưa ra các đề xuất về việc thiết lập kênh thông tin giới thiệu với các doanh nghiệp Nhật đang và sẽ đầu tư vào Việt Nam cho những thực tập sinh chuẩn bị hết hợp đồng về nước. Thông qua kênh thông tin này, JITCO mong muốn hỗ trợ thực tập sinh tìm được những công việc phù hợp với kỹ năng và ngành nghề của mình.Đánh giá về xu hướng xuất khẩu lao động trong thời gian tới, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động thương binh và xã hội cho hay, Nhật Bản vẫn là thị trường có nhiều tiềm năng.Theo số liệu mới nhất từ Cục này, trong năm 2011, số lượng thực tập sinh được cử sang Nhật đã tăng gần 1,5 lần so với năm 2010 và còn có xu hướng tăng lên trong năm nay.Triển vọng này càng được hiện thực hóa hơn trong bối cảnh đại diện Tổ chức Hợp tác đào tạo quốc tế Nhật Bản tiếp tục khẳng định, phía Nhật đang có nhu cầu cao lao động người Việt ở một số lĩnh vực như sản xuất chế tạo và nông nghiệp. Đây cũng là 2 lĩnh vực mà các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá là phù hợp với người lao động Việt Nam.Thực tế cũng chứng minh, người lao động từ Nhật luôn có nhiều lợi thế hơn so với nhóm đối tượng tương tự sau khi trở về từ các nước khác.Cụ thể, theo nghiên cứu lao động sau xuất khẩu lao động, tỷ lệ tích lũy, khả năng hòa nhập, mức thu nhập sau về nước… của nhóm lao động từ Nhật Bản luôn ở mức cao.Theo nghiên cứu này, mức tích lũy cao và ổn định nhất thuộc về thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, thấp nhất là Malaysia. Mức tích lũy bình quân của người lao động làm việc đủ 3 năm ở Nhật Bản là 312 triệu đồng/người, bằng 1,2 lần, 2,2 lần và 6 lần so với mức tích lũy tương ứng của người lao động ở Hàn Quốc (243 triệu đồng/người), Đài Loan (145 triệu đồng/người) và Malaysia (51 triệu đồng/người).Người lao động từ Nhật Bản về nước cũng có thu nhập cao và ổn định hơn. Trong khi, đại đa số lao động về nước có thu nhập từ việc làm hiện tại tương đối thấp so với mặt bằng xã hội chung hiện nay (chủ yếu từ 1-3 triệu đồng/tháng) thì vẫn có đến 46,71% lao động về từ Nhật lại có mức thu nhập từ việc làm hiện tại tương đối tốt (từ trên 3-10 triệu đồng/tháng trở lên).Số lao động được ký hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội hiện cũng tập trung chủ yếu vào những lao động trở về từ Nhật Bản và Hàn Quốc.Bên cạnh đó, trong buổi làm việc với đại diện khoảng 100 doanh nghiệp Nhật Bản và 60 doanh nghiệp phái cử Việt Nam hồi tháng 7 tại Nagoya, cả 2 bên cũng tiếp tục nhấn mạnh tinh thần hợp tác của mình.Phía đại diện Nhật Bản kỳ vọng, Việt nam sẽ nâng cao chất lượng thực tập sinh, đặc biệt về ngoại ngữ để tăng số lượng trong tương lai.Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam cũng thể hiện những nỗ lực như chủ động nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung sửa đổi bổ sung trong luật mới của Nhật Bản để áp dụng và tích cực nâng cao chất lượng đào tạo cho ứng viên để đáp ứng yêu cầu của các xí nghiệp tiếp nhận.Thực tế, tại nhiều cơ sở đào tạo hiện nay, các doanh nghiệp đã phối hợp với các tổ chức tiếp nhận để cử giáo viên và người quản lý người Nhật cùng tham gia đào tạo, rèn luyện ứng viên, tạo cho ứng viên quen với phong cách làm việc của Nhật Bản và đã được đánh giá rất cao.