Nhặt ve chai chữa bệnh cho chồng

Nhiều người cảm thương hoàn cảnh của chị đã giúp gom lon bia, chai nhựa... mang đến cho.

Nhà chị Thanh - anh Hiền chỉ có một sào ruộng, không đủ ăn nên ai thuê gì cũng làm để nuôi bốn đứa con, trong đó có đứa bị bệnh tâm thần phải thuốc men hằng ngày. Nhiều lần con chị lên cơn đập phá hết mọi thứ trong nhà. Mấy năm trước căn nhà do vợ chồng góp nhặt bao nhiêu năm cũng bị đứa con đầu đốt mất. Ba đứa con còn lại vì gia cảnh thiếu trước hụt sau nên đều không được đến trường. Bản thân chị Thanh cũng đang mắc bệnh đau thần kinh liên sườn. Việc mưu sinh của gia đình do một mình anh Hiền gánh vác. Khổ nỗi năm rồi, anh đột nhiên phát bệnh lao phổi nặng nên phải “cõng” gạo vào Huế điều trị. Hai tháng trước, bệnh tái phát nặng khiến anh phải đi cấp cứu tại BV Trung ương Huế. Bác sĩ chẩn đoán do lao động nên vết thương ở phổi anh Hiền bị nhiễm trùng, xuất hiện ổ dịch phổi nên phải mổ gấp.

Anh Trần Văn Hiền đang cần tiền để chữa bệnh. Ảnh: V.LONG

“Lúc nhập viện, bà con hàng xóm đã góp cho được 2 triệu đồng và vay ngân hàng giúp thêm 10 triệu đồng nữa. Tiền đó đã nộp viện phí hết rồi. Giờ bác sĩ nói cần phải nộp tiếp 20 triệu đồng mà tôi không biết lấy đâu ra...” - chị Thanh kể.

Ông Trần Văn Trai, Bí thư Chi bộ xã Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Hiền đặc biệt khó khăn nên chúng tôi và nhiều người dân đã góp tiền cho anh ấy đi chữa trị, đồng thời phân công người lo cơm nước cho đứa con bị bệnh tâm thần. Nhưng hầu hết bà con đều nghèo nên cũng chỉ động viên tinh thần là chính...”.

Hiện tại với những đồng tiền lẻ gom góp từ việc nhặt ve chai mỗi ngày, không biết lúc nào chị Thanh mới có đủ tiền để chữa bệnh cho chồng và lo cho đứa con bị tâm thần đang mong mẹ ở quê.

VIẾT LONG