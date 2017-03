Nhậu vừa thôi, còn chạy xe nữa!

Giá như để người bạn chở về!

Đó là câu nói đầu tiên mà tôi nghe được từ anh Đặng Văn Tâm (Bình Thuận) khi trò chuyện với anh chiều 16-2 tại BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM.

Anh cho biết tối 28 tết anh qua nhà người bạn ăn tất niên, do cả năm mới về quê một lần nên anh em mời nhau ly rượu. Hôm đó đông vui nên anh say khi nào chẳng biết. Khi anh lấy xe ra về, một người bạn bảo “để tui đưa về” nhưng anh không chịu, cứ khăng khăng bảo mình còn lái được. Ở quê không có đèn đường cộng với việc không làm chủ được tốc độ nên anh đụng một người chạy cùng chiều. Tai nạn khiến anh phải chuyển vào TP.HCM cấp cứu còn người kia bị thương nhẹ nên điều trị ở quê.

Cấp cứu tai nạn giao thông do bia rượu tại bệnh viện trong những ngày tết. Ảnh: CTV

Anh sám hối: “May mắn là người đó không có mệnh hệ gì nếu không chắc tôi ân hận suốt đời. Giờ nghĩ lại nếu lúc đó để người bạn chở về thì giờ tôi đâu phải nằm bệnh viện và đã có một cái tết vui vẻ bên gia đình. Chỉ vì lỗi lầm của tôi mà cả gia đình không có tết do phải ra vô bệnh viện chăm sóc tôi. Từ giờ sắp đến nếu có nhậu với bạn bè thì tôi sẽ uống ít và nếu lỡ có say thì nhờ người còn tỉnh chở về chứ không dám tự đi xe để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh”.

MINH QUÝ

Gây họa cho người khác

Sáng mùng 2 tết, vợ chồng chị Ba tôi thuê chiếc xe 16 chỗ rước “đại gia đình” đi chơi và chúc tết cô, dì… ở huyện Tây Sơn (Bình Định). Tôi thắc mắc sao không đi xe máy cho tiện vì đoạn đường không xa lắm. Anh chị giải thích: Mấy ngày này ra đường xe cộ đông đúc; nhiều người đã uống bia rượu chạy xe rất ẩu, nhất là mấy cậu choai choai mới lớn. Với lại, ai cũng có con nhỏ, đi xe máy các bé dễ bị cảm lạnh rồi đổ bệnh.

Mặc dù anh chị đã cẩn thận vậy nhưng tình huống xấu vẫn xảy ra. Chiều trên đường về, mọi người ngồi trong xe thiếp ngủ vì đã mệt mỏi sau một ngày ghé thăm nhiều nơi. Xe đang chạy im ắng bỗng dưng thắng gấp lại khiến mọi người giật mình, lũ trẻ khóc ré lên. Thì ra một chiếc xe máy chở bốn thanh niên không đội nón bảo hiểm từ đằng sau lướt lên rồi cắt ngang qua đầu xe 16 chỗ. Rất may bác tài đã quan sát được và xử lý kịp thời chứ không một vụ tai nạn nghiêm trọng có thể đã xảy ra. Chiếc xe máy đó tiếp tục nẹt pô inh ỏi, lạng lách và chạy với tốc độ kinh hoàng; nhiều người đi ngược chiều phải tấp xe máy vào sát lề đường, đợi “quái xế” qua khỏi mới dám đi tiếp.

Kể từ sau vụ đó, cứ mỗi lần tôi chạy xe máy đi ra ngoài là bố mẹ lại nhắc: “Đi xe cẩn thận nhé con. Nếu có say thì đợi tỉnh rượu rồi muốn đi đâu thì đi!”.

LÊ QUANG TRÍ (Quận Thủ Đức, TP.HCM)

Nỗi đau của người ở lại

Nghe hai đứa con gọi điện thoại báo sẽ về nhà đám giỗ nội nó, lòng tôi rất vui vì nhiều năm nay hai đứa ít về quê. Thế nhưng sáng hôm đó, tôi chờ hoài vẫn không thấy mặt con. Đến tận trưa thì có một cuộc gọi từ số của con gái nhưng không phải con gọi mà là một anh CSGT báo hai đứa con tôi bị đụng xe trên đường về nhà. Lòng tôi thắt lại không còn biết gì chỉ biết chạy ra đường thật nhanh để gặp con. Đến nơi tôi mới biết đứa con trai út đã chết vì chấn thương ở lồng ngực, đứa con gái thì bất tỉnh phải cấp cứu!

Người xung quanh kể, hai đứa con tôi đang chạy trên con đường làng thì bị một ông say rượu đi ngược chiều chạy xe máy với tốc độ rất nhanh tông thẳng vào. Chính người này đã giết đứa con trai sắp tốt nghiệp đại học của tôi và làm chị nó đang có việc làm ổn định phải nằm bất động không biết khi nào hồi phục. Vừa lo hậu sự cho con trai xong, tôi phải chạy vào bệnh viện nuôi con gái. Giờ tôi chỉ mong con tôi qua cơn nguy kịch, nếu không tôi cũng không biết vợ chồng tôi sẽ sống quãng đời còn lại như thế nào.

NGUYỄN NHƯ THỦY (Đức Hòa, Long An)

Nhắc nhau hạn chế say xỉn

Quê tôi mấy năm trước hễ tết ra đường là thế nào cũng gặp người say rượu chạy xe loạng choạng, lạng bên này lách bên kia rất nguy hiểm. Nhưng năm nay thì đỡ hẳn việc này. Loa phóng thanh quê tôi ngày nào cũng ra rả lưu ý nhậu nhẹt phải chừng mực để lái xe cho an toàn. Ngoài ra, cảnh đau khổ của những gia đình có người bị tai nạn giao thông (người chết, người nằm một chỗ…) được người dân lan truyền khắp làng xóm để cảnh tỉnh các bợm nhậu. Năm 2010, anh trai con bác Ba tôi mất vì nhậu xỉn tự tông vào cột điện chết tại chỗ. Năm 2011, thằng em con cậu chết do chấn thương sọ não khi đang chạy xe ôm bị người say rượu tông phải. Người tông em tôi còn sống nhưng cũng sống đời thực vật. Bởi vậy, khi thấy chú Tám đã say say khi tới chúc tết nhà tôi thì cha tôi biểu: “Thằng Út, mày lấy xe chở chú Tám về cho chắc ăn”.

Tại hội chợ xuân ở huyện quê tôi, ở khu triển lãm nhiều năm nay đều có trưng bày hình ảnh thảm khốc của tai nạn giao thông với những chú thích đầy đủ về vụ tai nạn: Say rượu, chạy lấn đường tự tông vào cột điện chết, phóng nhanh, vượt ẩu lấn tuyến đâm vào người khác… Những tưởng ngày xuân mà trưng bày mấy cái hình máu me bê bết này thì có ai dám coi vậy mà họ vẫn coi đông và liên tục nhắc nhau hạn chế say xỉn.

NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY (Bến Tre)