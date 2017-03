Nhiều cán bộ chưa đặt mình vào vị trí của dân

Thà hẹn trễ nhưng đảm bảo đúng hẹn

Tháng trước, do căn nhà của tôi được xây dựng đã lâu và giờ đang xuống cấp nên tôi đã xin phép xây dựng mới. Có lẽ vậy mà tôi thấu hiểu sự vất vả của những người buộc phải xếp hàng nộp hồ sơ và cố gắng chờ nhận giấy phép đến nỗi cổ dài ra cả thước.

Cũng giống như chị T. (chủ căn nhà trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12), tôi đã bị quận trả lại hồ sơ với lý do chưa làm rõ hộ bên cạnh có đồng ý nhượng cho tôi 1/2 phần tường chung thuộc sở hữu của họ... Chừng tiếp nhận lại hồ sơ, thay vì hẹn 15 ngày thì quận lại hẹn tôi đến 20 ngày kèm theo lời bỏ nhỏ “Chị thông cảm nha, tụi em còn nhiều hồ sơ lắm!”. Tuy không hài lòng nhưng tôi cũng bấm bụng đợi đến hẹn và thiệt may là tôi đã không bị “leo cây”.

Sẽ rất hoan nghênh nếu các cơ quan chức năng cho dân cái hẹn đúng hạn định và đảm bảo trả kết quả đúng hẹn. Còn như tự nhận thấy chưa đủ khả năng để làm như thế, các cơ quan có thể hẹn dài ra hơn một chút để có thể thực hiện như đã hẹn. Chứ cứ gượng gạo hẹn theo hạn định rồi “bắt” dân tới lui nhiều lần thì bậy quá!

N.N.L (TP.HCM)

Chẳng lẽ phải nhờ “cò” để khỏi đợi lâu?

Trước đây, Pháp Luật TP.HCM từng có bài báo đặt vấn đề vì sao người dân thích nhờ “cò”. Thì đây, để khỏi mất công tới lui và chờ đợi quá lâu, người dân sẽ chọn “cò” như một giải pháp tiết kiệm thời gian. Chẳng lẽ phải hiểu rằng các cán bộ đã bày trò hành dân bằng sự thất hẹn nhiều lần và khi hết chịu nổi thì người dân đành nhờ “cò” để cho bản thân mình và cả cán bộ đều được việc?

Được biết, để tháo gỡ những sự cố không hay tương tự, Đoàn TNCS khối Dân-Chính-Đảng TP.HCM đã mở ngày hội tư vấn và hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại một số quận, huyện. Tại đây, người dân được giới thiệu, cung cấp tài liệu biểu mẫu, tư vấn thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng; giấy chủ quyền nhà đất...; được chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng để giải quyết. Thông qua đó, các công chức trẻ của Đoàn khối muốn thực hiện ước vọng xóa “cò” tại nhiều cơ quan nhà nước.

Không thể phủ nhận thiện chí đã nêu của Đoàn khối nhưng cần lưu ý rằng những khúc mắc hiện thời không còn nằm ở những giấy tờ, thủ tục nhiêu khê như hồi trước mà ở chính thái độ, đạo đức phục vụ nhân dân của các cán bộ. Chỉ khi nào chịu đặt mình vào vị trí của người trong cuộc để có sự chia sẻ và biết nâng cao trách nhiệm cá nhân thì các cán bộ mới có thể hoàn thành tốt phận sự của mình. Bấy giờ, mắc mớ gì dân phải đi tìm “cò”!

Nguyễn Thanh Phong (Quận 1)